Sinovac desiste de instalar su planta en Antofagasta y trasladará proyecto a Colombia

La ministra de Ciencias, Aisén Etcheverry, dijo este viernes que el laboratorio chino Sinovac no se instalará con un Centro de Innovación y Desarrollo en la comuna de Antofagasta como se había anunciado en 2021.

La planta proyecta instalarla en Colombia.

El proyecto no logró avanzar más allá de la etapa de planificación y probablemente –se añadió- será relocalizado en el país mencionado.

Aisén Etcheverry sostuvo que “de los antecedentes que tenemos nosotros, más bien lo que gatilló la decisión no fue un tema de permisos, fue un tema de tamaño de mercado, que son razones distintas”, consignó Cooperativa.

“Particularmente es una planta que estaba pensada para un cierto tipo de vacuna. En sencillo, no se puede hacer todo tipo de vacunas en una misma planta, sino que son específicas para un tipo de vacunas y esa tecnología en particular tenía ciertas características de mercado que a Sinovac no le parecían lo necesariamente atractivo desde Chile y sabemos que habían conversaciones con Colombia”, sostuvo.

Etcheverry destacó no obstante que “el desarrollo que tiene Chile en materia de vacunas es bastante avanzado y tiene que ver no solo con el empaquetamiento de las vacunas sino que con la posibilidad de crear vacunas y de pilotear vacunas, que es algo que va mucho más allá de solo empaquetamiento”.

“En ese sentido, los esfuerzos que están haciendo distintos investigadores como por ejemplo el profesor Kalergis, donde ya están avanzando en laboratorios donde se van a poder hacer muestras de vacunas con todas las certificaciones, lo que hace es poner a Chile en el espacio de los productores”, indicó.

Agregó que no se han cerrado a las conversaciones sobre la instalación de otras plantas en diversos lugares del país.