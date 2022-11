SNA: “Si no terminan este paro hoy día también vamos a tomar medidas drásticas” contra los camioneros

Hasta La Moneda llegaron este viernes los principales gremios de alimentos del país para reunirse con el ministro(s) del Interior, Manuel Monsalve, con el fin de abordar el impacto de la paralización de camioneros en el sector, motivada por la crisis de seguridad y el aumento en el precio de las bencinas.



Asistieron representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Fedefruta, Asoex, Chile Carnes, Chile Alimentos y Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile.



La cita ocurre en la antesala a la reunión que la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte -la cual convocó al paro- tendrá con Monsalve esta misma jornada.



El presidente de la SNA, Cristián Allendes, emplazó a los transportistas a deponer la movilización y pidió al Gobierno “usar la fuerza” si no llegan a un acuerdo con los transportistas. Además, afirmó que desde el gremio podrían tomar “medidas drásticas”.



Ante un eventual desabastecimiento, Allendes advirtió que “cuando hay poca oferta, y la demanda va a ser la misma, obvio van a subir los precios. Nosotros no tenemos nada que ver, la cadena productiva no tiene nada que ver, al contrario, somos los afectados”.



“Así que le queremos pedir a los camioneros que depongan este paro de forma urgente, porque también ellos se van a ver gravemente afectados. Porque nosotros no vamos a aceptar que entorpezcan esto más de lo que han hecho, porque el daño económico que le producen a todo el sistema y a Chile es muy alto”, añadió.



El dirigente respaldó al Gobierno y afirmó que “está haciendo un gran esfuerzo de dar algunas soluciones. Pero las otras soluciones no dependen del Estado, hay cosas que no las puede hacer. Y de esto, después viene todo el mundo a pedir algo, no corresponde”.



Indicó que “cuando un camión no llega de forma inmediata, tres o cuatro horas máximo, a las centrales frutícolas, por supuesto que esos productos se pierden. Necesitamos que la logística funcione diariamente”.



“Tenemos tiempos específicos que tenemos que llegar con los productos afuera. Se pierde la confianza de los compradores si no se llega en los momentos”, aclaró.



Allendes explicó que desde el Ejecutivo “dicen que si no hay un acuerdo, por supuesto que van a usar la fuerza”. Ante ello, dijo que “nosotros se lo pedimos expresamente, que si no llegan a un acuerdo, necesitamos vías libres y que nos entreguen los contenedores para retirarlos y cargarlos con los productos agrícolas que se necesitan transportar dentro de Chile y a las exportaciones”



“En el rubro agroalimentario trabajan dos millones de personas. Y también se van a ver seriamente afectadas si es que las plantas dejan de procesar, si los trabajadores dejan de cosechar o recoger las hortalizas”, lamentó.



Advirtió a los camioneros que “si no terminan este paro hoy día, nosotros, que somos los que les damos su salario, les pagamos sus fletes, también vamos a tomar medidas drásticas contra ellos. No puede ser que un sector afecte tanto a todo el sector productivo”.



“A nosotros también nos afecta. Cuando no llegamos, tampoco tenemos los pagos oportunos. Entonces, cuando un transportista que nos pide que le paguemos quincenalmente o semanalmente, lo hacemos siempre, pero si ellos no nos dan el servicio que necesitamos, no tenemos la obligación de atenderlos como los hemos atendido hasta la fecha”, sentenció.