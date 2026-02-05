Snoop Dogg llevó la antorcha de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Snoop Dogg volvió a participar activamente en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, asumiendo un rol simbólico de alto perfil.
Para seguir leyendo la nota haz click aquí, en el sitio web de Triunfo.
En su calidad de coach honorario del equipo de Estados Unidos, el artista fue uno de los encargados de portar la tradicional llama olímpica durante el recorrido previo a la ceremonia inaugural, marcando el inicio oficial de la cita deportiva.
Snoop Dogg volvió a participar activamente en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, asumiendo un rol simbólico de alto perfil.
Para seguir leyendo la nota haz click aquí, en el sitio web de Triunfo.