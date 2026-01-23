Home Nacional "socialcristianos llaman a evópoli a evaluar si estarán en el gobi..."

Socialcristianos llaman a Evópoli a evaluar si estarán en el Gobierno tras críticas a futura ministra de la Mujer

Desde el Partido Social Cristiano expresaron su molestia frente a los dichos del expresidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, quien cuestionó la llegada de Judith Marín al Ministerio de la Mujer.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Socialcristianos llaman a Evópoli a evaluar si estarán en el Gobierno tras críticas a futura ministra de la Mujer

El Partido Social Cristiano (PSC) reaccionó a las críticas realizadas por el expresidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, luego de la designación de Judith Marín como ministra de la Mujer en el futuro Gobierno de José Antonio Kast. 

Larraín Matte, en una entrevista con Tele13 Radio, cuestionó esta semana el nombramiento de Marín (PSC), señalando que “si hay un error político en este gabinete es lo que está pasando en el Ministerio de la Mujer, porque este gabinete es parte de un proyecto y un relato, y de una campaña que se situó en el Gobierno de emergencia”. 

“Fue extremadamente claro que la cuestión cultural y valórica no iban a ser parte de la campaña. Un compromiso expreso de que no se iba a abrir esa cancha”, añadió. 

A la vez, y haciendo referencia a sus posturas valóricas por profesar la religión evangélica, dijo que “esta ministra con ese perfil, con las declaraciones que ha hecho sobre muchas materias valóricas y morales y, por lo pronto, poner en cuestión el propio Ministerio de la Mujer, es una provocación. Es de hecho, una declaración cultural”. 

La respuesta del Partido Social Cristiano

En ese marco, y a través de su cuenta de X, el Partido Social Cristiano se pronunció este viernes y realizó un duro emplazamiento a Evópoli, llamando a evaluar su presencia en el futuro Gobierno. 

“Si Evópoli cuestionará las decisiones del presidente Kast, debería evaluar si realmente será parte del Gobierno o de la oposición”, manifestaron. 

En paralelo, y según consignó Emol, la presidenta del PSC, Sara Concha, también alzó la voz y expresó que “un partido no puede pretender estar en el gobierno y a la misma vez salir a cuestionar los nombramientos del Presidente como lo hace constantemente la izquierda”. 

“No se puede ser parte de un Gobierno y a la misma vez ser parte de la oposición”, remarcó. 

Cabe destacar que Evópoli, al igual que el PSC, cuenta con un representante en el gabinete del Presidente electo, correspondiente al diputado Francisco Undurraga, que asumirá en el Ministerio de Cultura

“Un acto de intolerancia”: Cardenal Chomalí rechaza críticas a futura ministra Judith Marín
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Tricel desmiente a la UDI y confirma que diputado elec...

Luego del reconteo de votos, y desmintiendo la información que había entregado la UDI, el Tribunal Calificador de Elecciones ratificó a Guillermo Valdés, del Partido de la Gente, como parlamentario por el distrito 17.

Leer mas
Nacional
Carabineros desvincula a sargento apuntada como líder ...

La funcionaria habría liderado la banda que perpetró el millonario robo a la empresa de valores. Desde la institución indicaron que su desvinculación “se fundamenta en la existencia de antecedentes que dan cuenta de faltas graves a la ética profesional, constitutivas de delito”.

Leer mas
Nacional
Boric emplaza al oficialismo por quiebre: “De una vez ...

Desde La Moneda, y en el marco de una serie de anuncios por ayudas tempranas tras los incendios en el sur, el Presidente se refirió a las tensiones internas en el oficialismo, y señaló que “la gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/