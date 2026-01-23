Socialcristianos llaman a Evópoli a evaluar si estarán en el Gobierno tras críticas a futura ministra de la Mujer

El Partido Social Cristiano (PSC) reaccionó a las críticas realizadas por el expresidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, luego de la designación de Judith Marín como ministra de la Mujer en el futuro Gobierno de José Antonio Kast.

Larraín Matte, en una entrevista con Tele13 Radio, cuestionó esta semana el nombramiento de Marín (PSC), señalando que “si hay un error político en este gabinete es lo que está pasando en el Ministerio de la Mujer, porque este gabinete es parte de un proyecto y un relato, y de una campaña que se situó en el Gobierno de emergencia”.

“Fue extremadamente claro que la cuestión cultural y valórica no iban a ser parte de la campaña. Un compromiso expreso de que no se iba a abrir esa cancha”, añadió.

A la vez, y haciendo referencia a sus posturas valóricas por profesar la religión evangélica, dijo que “esta ministra con ese perfil, con las declaraciones que ha hecho sobre muchas materias valóricas y morales y, por lo pronto, poner en cuestión el propio Ministerio de la Mujer, es una provocación. Es de hecho, una declaración cultural”.

La respuesta del Partido Social Cristiano

En ese marco, y a través de su cuenta de X, el Partido Social Cristiano se pronunció este viernes y realizó un duro emplazamiento a Evópoli, llamando a evaluar su presencia en el futuro Gobierno.

“Si Evópoli cuestionará las decisiones del presidente Kast, debería evaluar si realmente será parte del Gobierno o de la oposición”, manifestaron.

En paralelo, y según consignó Emol, la presidenta del PSC, Sara Concha, también alzó la voz y expresó que “un partido no puede pretender estar en el gobierno y a la misma vez salir a cuestionar los nombramientos del Presidente como lo hace constantemente la izquierda”.

“No se puede ser parte de un Gobierno y a la misma vez ser parte de la oposición”, remarcó.

Cabe destacar que Evópoli, al igual que el PSC, cuenta con un representante en el gabinete del Presidente electo, correspondiente al diputado Francisco Undurraga, que asumirá en el Ministerio de Cultura