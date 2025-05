Sofofa y el crecimiento: “Chile no se puede dar el lujo de esperar un año más”

El secretario general de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rodrigo Yáñez, comentó la gira presidencial a Asia y enfatizó que “Chile no se puede dar el lujo de esperar un año más” para reactivar el crecimiento, que debería llegar al menos al 4%.



“La semana pasada fue muy interesante estar en China justo cuando Trump habló de un reseteo total de las relaciones económicas entre Estados Unidos y China. Poder hablar con autoridades del Ministerio de Comercio chino de eso justo cuando ocurría fue muy interesante”, comentó Yáñez.



En relación a las conversaciones con las autoridades chinas, Yáñez contó que “hablamos de seguridad, de lo que afectó el antentado (Rucalhue), justo la semana anterior a una empresa de capitales chinos y también del tema de la permisologia, que es muy considerado en sectores estratégicos como la transición energética y las tierras raras”.





Añadió que más allá de los problemas de seguridad “hay una voluntad de China y Japón por seguir apostando por Chile. Para la Sofofa en esta gira era muy relevante no esconder nada, decir: Tenemos u desafío importante en la región (Araucanía) y en el país, que se han visto afectados por la migración y el crimen organizado. Contarles, además, que el sector privado tiene una agenda para colaborar”



Además, advirtió que la tramitación de proyectos mantiene en pausa unos 178.000 empleos, y pidió avanzar en medidas como permisos sectoriales y un “fast track” para destrabar iniciativas, especialmente en rubros como el hidrógeno verde y las desaladoras.



“En un año de elecciones las cosas obedecen a una agenda con lógica electoral, pero desde la Sofofa, con argumentos y evidencia propositiva, decimos que Chile no puede darse el lujo de esperar que se instale un nuevo gobierno para volver a un crecimiento del 4%”, aseguró.



Agregó que “eso no va a ocurrir por arte de magia. Todos los actores políticos deben poner al país por delante. No podemos esperar un año más para volver a crecer. Queremos convencer a los actores, que en términos de empleo la gente espera que los políticos incentiven la inversión y la generación de empleos”.