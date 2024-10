Soledad Onetto se sincera sobre la pérdida de su primer embarazo: “Lo viví muy en silencio”

La periodista de Canal 13, Soledad Onetto, se sinceró recientemente acerca de la pérdida de su primer embarazo, y profundizó en torno a cómo enfrentó esta difícil situación.

Consignar que en enero del 2022, la comunicadora confirmó que había perdido su primer embarazo, fruto de la relación con su pareja Andrés Barrios. Afortunadamente, en el 2023 tuvo un segundo embarazo, lo que llevó al nacimiento de su primer hijo, Borja, en febrero de este año.

Bajo este contexto, durante su participación en el podcast “Más que titulares”, la conductora de “T13 Central” recordó la pérdida de su primer embarazo, y entregó detalles respecto a cómo vivió ese complejo momento.

“Lo viví muy en silencio, muy en solitario, porque decidí vivirlo así. Mucho se habla de la infertilidad, de lo que cuesta, pero poco se habla de la cantidad de pérdidas en el proceso”, manifestó Onetto.

En la misma línea, expresó que “yo diría que lo viví en solitario, porque cada uno tiene en la pareja un proceso”.

“Como bien me lo dijo un amigo que se le murió su hija, una cosa horrorosa, me dijo: ‘Sole, los duelos son en naves aparte, tienen el mismo cause del río, pero navegan diferente’”, añadió.

En este sentido, reconoció que con su pareja tuvieron maneras diferentes de enfrentar la pérdida. “La verdad es que quise estar en silencio, no quería hablar mucho, te estoy hablando de personas cercanas, no públicamente. Quería vivirlo como lo viví y tratar de procesarlo”, indicó.

“Probablemente, la nave de Andrés avanzaba más rápido, en el sentido de que volviéramos a intentarlo, y la mía más lenta”, sostuvo, concluyendo que “finalmente, avanzamos juntos y el resultado está aquí junto a nosotros”.