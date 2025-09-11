Home Nacional "sorprenden a dos sujetos que transportaban tarros con marihuana e..."

Sorprenden a dos sujetos que transportaban tarros con marihuana en San Bernardo

Un paquete negro en el asiento trasero llamó la atención de policías, y al ser consultados los conductores, el copiloto reconoció que "me pagan solo para transportar la marihuana".

Eduardo Córdova
Carabineros de San Bernardo lograron la detención de dos sujetos sorprendidos con gran cantidad de marihuana en un vehículo, en el marco de los servicios preventivos desplegados en la comuna.

El procedimiento ocurrió en la tarde de este miércoles, cuando los funcionarios policiales realizaron una fiscalización vehicular aleatoria en Avenida Lo Blanco con Santa Mercedes a un automóvil con dos hombres sospechosos.

Un paquete negro en el asiento trasero llamó la atención de los policías, y al ser consultados, el copiloto reconoció que “me pagan solo para transportar la marihuana”.

Carabineros encontró 8 kilos de marihuana ocultos en 7 tarros metálicos de leche en polvo, tras registrar el vehículo, lo que derivó en la detención de ambos hombres y la incautación del auto.

Los detenidos son dos chilenos de 32 y 25 años, el primero con antecedentes por daños y el segundo con prontuario por infracción a la Ley 20.000 y porte de arma blanca. La fiscalía ordenó su control de detención para este jueves.

