Squella defiende fin de “Yo elijo mi PC”: “No se logra mejorar el aprendizaje”

El senador republicano Arturo Squella defendió los ajustes contemplados en el Presupuesto y afirmó que responden a evaluaciones y datos concretos. Junto con reivindicar la necesidad de que el Estado vuelva a gastar en función de sus ingresos. Sobre el fin del programa “Yo elijo mi PC”, sostuvo que las evaluaciones no demostrarían el impacto esperado en el aprendizaje.



“Los ajustes, cambios, mejoras en el Presupuesto se hacen en función de datos concretos, de información verificable, evaluaciones que se hacen sistemáticamente por organismos públicos”, aseguró Squella en entrevista con Radio ADN



Agregó que “este es un Presupuesto que no abandona la regla número uno para un país serio como Chile, de que hay que volver a la lógica de que uno gaste lo que tiene. O lo que proyecta para tener”.



Sobre el fin del programa “Yo elijo mi PC”, comentó que “cuando tú tomas una decisión disponiendo de la plata de todos los chilenos, tú tienes que ser serio”.



“Yo elijo mi PC tenía un propósito que tiene directa relación con mejorar las técnicas del aprendizaje, que sea una herramienta útil para la educación en términos generales. Y eso no se logra, eso es lo que te están diciendo las evaluaciones”, añadió.



Añadió que “ustedes han visto testimonios, y si lo pueden imaginar, muchas veces es el primer computador que tienen en la casa. Entonces, uno dice, que la política social no es en función de la educación o la mejora en el impacto de la educación de un niño de séptimo básico, sino que es la manera de digitalizar o tener acceso”.