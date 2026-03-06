Subsecretaria de Salud Pública refuerza llamado para que personas mayores se vacunen oportunamente

La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, y el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, visitaron este viernes el Cesfam Pudahuel Poniente para dar el vamos al operativo de inmunización en esta comuna.

En la actividad las autoridades entregaron los detalles de la Campaña de Vacunación e Inmunización impulsada por el Ministerio de Salud, que este año se adelantó al 1 de marzo con el objetivo de proteger a los grupos de mayor riesgo antes del inicio del invierno.

La subsecretaria Albagli destacó la importancia de que los grupos prioritarios concurran a vacunarse cuanto antes.

“Este año vacunarse tempranamente es aún más importante que en años anteriores. Los inviernos posteriores a la pandemia se han caracterizado por tener una circulación viral más temprana, por eso como los inviernos se han adelantado, adelantémonos nosotros al invierno. Así evitamos enfermarse gravemente”, señaló la autoridad sanitaria.

En materia de influenza, los grupos objetivos incluyen al personal de salud, personas de 60 años y más, personas con patologías crónicas, gestantes, cuidadores de personas mayores y funcionarios de Eleam. A ellos se suman los niños y niñas desde los seis meses de edad hasta quinto básico, así como docentes y asistentes de la educación preescolar y escolar hasta octavo básico. La Subsecretaria Albagli hizo un llamado especial a los mayores de 60 años a acudir a los puntos de vacunación, recordando “las complicaciones de la influenza y el Covid-19 pueden llevar a la hospitalización e incluso provocar la muerte, ejemplos de complicaciones graves son la neumonía y la bronquitis severa”.

La campaña de vacunación 2026 incluye además la vacunación contra Covid-19, cuyos grupos objetivo se fundamentan en las recomendaciones del Grupo Estratégico Consultivo de Expertos en Inmunización (SAGE) de la OMS.

Pueden acceder a esta vacuna las personas de 65 años y más, el personal de salud y las personas inmunosuprimidas a partir de los 6 meses de edad. También podrán recibirla los mayores de 18 años con patologías como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, asma severa, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal en etapa 4 o superior, cirrosis hepática y obesidad mórbida (IMC ≥40 kg/m²), acreditando la condición mediante receta u otro documento médico.

Inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial

En paralelo, por tercer año consecutivo se administrará de forma gratuita y universal la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS), dirigida a los lactantes nacidos a partir del 1 de octubre de 2025 y a los recién nacidos en maternidades desde el 1 de marzo de 2026. Esta estrategia ha logrado evitar muertes por VRS en menores de 1 año durante los últimos dos inviernos.

Por su parte, el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, expresó: “La vacunación salva vidas y es importante que nuestros vecinos y vecinas lo tengan presente, de cara al invierno de este año y es por eso que una vez más estamos con la campaña en cada uno de nuestros cinco CESFAM y en puntos móviles que van rotando semana a semana. Digamos con fuerza que Pudahuel se vacuna contra la influenza”.

Para resolver dudas o consultas sobre la campaña, la población puede visitar el sitio web del Ministerio de Salud o llamar de forma gratuita a Salud Responde al fono 600 360 77 77, disponible para orientar sobre grupos objetivos, puntos de vacunación y otros antecedentes relacionados con el proceso de vacunación e inmunización 2026.