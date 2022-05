Subsecretario de Prevención del Delito apuesta a modelo de acción policial inmediata y dinámica

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara (PPD), declaró que la propuesta del Gobierno para afrontar la delincuencia que vive el país, apuesta por implementar estrategias de acción “inmediata” y “dinámica” por parte de las policías.



“Lo que he hablado con generales (de Carabineros) es que con la capacidad policial dispersa que tenemos hoy, no podemos actuar focalizadamente con fuerza sobre ciertos fenómenos”, y frente a ello “hemos priorizado la capacidad focalizada y operativa”, detalló.



“Tenemos que avanzar hacia un modelo de focalización dinámica”, señaló Vergara. Y detalló que, por ejemplo, “si sabemos que tenemos puntos rojos de robo de auto en Vespucio, que son los mismos desde hace mucho tiempo, y que con la presencia en un radio contiguo de dos o tres carabineros no logramos nada, tenemos que saber mover a esas policías para que actuemos y descongestionemos esos focos”.



Además, la autoridad manifestó que uno de sus anhelos es que exista más personal de Carabineros y que los municipios tuviesen más recursos para enfrentar la violencia que existe, “pero nuestra obligación desde el Gobierno es actuar con un sentido de realidad, sobre la realidad y con lo que tenemos, buscar las soluciones para garantizar el derecho a la seguridad e impedir que el Estado siga retrocediendo en algunos territorios frente a la presencia del crimen organizado”.



Respecto al plan de reforzamiento de seguridad anunciado por el Gobierno para 17 comunas del país, donde 700 uniformados se desplegarán para reforzar la labor para la prevención del delito, el subsecretario Vergara explicó que la dotación no implicó sacar efectivos de una comuna para llevarlos a otras.



“Son 700 carabineros que salieron de la Escuela de Suboficiales y que junto al general (Ricardo) Yáñez decidimos que era necesario sacarlos a la calle”, aclaró.



Respecto a las comunas donde llegarán los uniformados, sentenció que “no es fácil definir variables para tomar decisiones y hacerlas públicas (…) Miramos comunas que tuvieran una cantidad determinada de barrios considerados críticos, llamados al 133 que no concluyen en nada concreto y delitos de mayor connotación social, dejando el robo de lado, y determinamos 17 comunas”.



La autoridad quiso puntualizar también que el hecho de que en 16 de estas comunas haya alcaldes afines al Gobierno “no responde a ningún cálculo político”.