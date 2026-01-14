Suspenden PGU a 13 mil adultos mayores: supuestamente habrían permanecido fuera del país por más de tres meses

Adultos mayores de diversas regiones del país denuncian la suspensión del pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU), medida que se habría aplicado bajo el argumento de que los beneficiarios permanecieron fuera de Chile por más de tres meses. Los afectados aseguran no haber salido del territorio nacional, por lo que atribuyen la cancelación del beneficio a un error administrativo.

Cerca de 13 mil personas fueron notificadas mediante carta por el Instituto de Previsión Social (IPS) sobre el cese del pago, luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) informara eventuales salidas del país.

Según esos registros, los beneficiarios habrían permanecido más de 180 días en el extranjero, incumpliendo el requisito de residencia exigido para acceder a la PGU. Sin embargo, los denunciantes sostienen que no han cruzado la frontera en años.

De acuerdo con La Estrella de Valparaíso, los adultos mayores afectados se han organizado a través de redes sociales y grupos de mensajería, reuniendo casos desde Arica hasta el sur del país. Si bien la agrupación evalúa iniciar acciones legales por los perjuicios ocasionados y una eventual vulneración de datos personales, el énfasis actual está puesto en la restitución urgente de los montos suspendidos.

Miguel Toledo Alegría, director regional del IPS ChileAtiende Valparaíso, explicó que la suspensión responde a un mandato legal automático, el cual se activa cuando la entidad fiscalizadora informa la salida del país sin retorno.

“Obligatoriamente, por ley, se debe revisar anualmente el cumplimiento de la permanencia en el país de las personas, lo que es una exigencia de las entidades fiscalizadoras”, señaló.

La autoridad reconoció la situación y aseguró que el IPS revisará los casos con rapidez, señalando: “Más allá de esto, como institución hemos tomado conocimiento de los casos que han consultado y nos ponemos en el lugar de esas personas. Por supuesto que trabajaremos con la mayor celeridad posible, y en conjunto con PDI, para revisar la información de estas personas”.