Sweet Bonanza, Gates of Olympus y más: los juegos de casino en línea con giros gratis y recompensas adicionales

La industria de los casinos en línea sigue creciendo y atrae a millones de jugadores chilenos gracias a su amplia selección de juegos y ofertas especiales.

Los siguientes juegos son los que más se destacan en las promociones, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de ganar giros gratis y otras recompensas importantes.

1. Sweet Bonanza

Desarrollada por Pragmatic Play, esta famosa tragamonedas sobresale por su estilo visual inspirado en dulces y frutas. A diferencia de los modelos de juego tradicionales, Sweet Bonanza utiliza un sistema de pagos “en cualquier lugar” (Pays Anywhere), en el que los símbolos premian según el número total de símbolos en pantalla, sin necesidad de líneas fijas.

La función principal de Sweet Bonanza es la de “caída” o “cascada”, que elimina símbolos ganadores para permitir la entrada de nuevos símbolos. La ronda de giros gratis incluye multiplicadores representados por símbolos de azúcar, capaces de aumentar significativamente las ganancias.

2. Sugar Rush

Sugar Rush es una tragamonedas de alta volatilidad que se juega en una cuadrícula de 7×7. Su mecánica central se basa en grupos de símbolos (Cluster Pays), que requieren al menos cinco iconos idénticos conectados para generar un pago.

Una característica distintiva de Sugar Rush, también creada por Pragmatic Play, es la función de multiplicadores de puntos: cuando un símbolo explota, deja una marca en su posición. Si un segundo símbolo explota en el mismo lugar, se añade un multiplicador que comienza en x2 y puede duplicarse hasta x128 del depósito original.

3. Gates of Olympus

Gates of Olympus se traduce al español como “puertas del Olimpo”. Como su nombre lo sugiere, esta tragamonedas en línea está inspirada en la mitología griega.

La estructura es de 6×5 y la volatilidad es alta. El símbolo de Zeus, dios del trueno, puede activar multiplicadores aleatoriamente. Estos van de x2 a x500 de la apuesta inicial. Durante la ronda de tiros gratuitos, estos multiplicadores se acumulan en un “multiplicador total” que se aplica a cada victoria.

4. Spellmaster

Spellmaster es una de las tragamonedas en línea más recientes de esta lista, lanzada en 2025 por Pragmatic Play. Como Gates of Olympus, su volatilidad es alta y su estructura es 5×3, con 50 líneas de pago.

Girando en torno a la temática de la magia y la hechicería, Spellaster ofrece funciones de bonificación vinculadas a elementos mágicos. También cuenta con símbolos “Wild” que pueden expandirse o activar funciones especiales, según el modo de juego.

5. Gold Party

Finalmente, Golden Party es otra tragamonedas para aquellos jugadores que buscan tiros gratis y ofertas especiales. Basado en el folclore irlandés, el juego está protagonizado por duendes y ollas de oro.

El diseño de Golden Party es de 5 carretes y 25 líneas de pago en su juego base. Su función más conocida es el “Money Respon”, el cual se activa al obtener seis o más símbolos de dinero. Durante esta ronda, la pantalla se divide en cuatro matrices independientes de 5×3. El objetivo es llenar estas cuadrículas con símbolos de monedas para ganar premios en efectivo e uno de los cuatro jackpots fijos.