Home Triunfo "tabilo y garin subieron en el ranking atp luego del chile open..."

Tabilo y Garin subieron en el ranking ATP luego del Chile Open

Luego del ATP 250 de Santiago, la nueva actualización de la clasificación mundial trajo leves cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Tabilo y Garin subieron en el ranking ATP luego del Chile Open

Comenzó una nueva semana y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo pequeños cambios para los principales tenistas chilenos.

Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Economía
Crisis en Medio Oriente: Petróleo Brent podría sobrepa...

En declaraciones a La Tercera, el head of research de la plataforma global de inversiones XTB Latam, Ignacio Mieres, explicó que “el primer y más inmediato factor de riesgo es el mercado del petróleo”.

Leer mas
Internacional
Atacante mató a dos personas en Texas: había expresado...

La organización SITE Intelligence Group identificó al tirador, abatido por la policía, como Ndiaga Diagne, ciudadano estadounidense de origen senegalés. Además, el republicano Chip Roy, miembro de la Cámara de Representantes, difundió en X una imagen del atacante portando un rifle y usando una sudadera con la inscripción “Property of Allah (Propiedad de Alá)”.

Leer mas
Nacional
“Súper lunes”: Refuerzan transporte públic...

En el caso de la Región Metropolitana, el Sistema Red aumentará un 25% en circulación, lo que permitirá alcanzar cerca de 5.800 buses en operación, mientras que Metro presentará un alza de un 14% en la oferta de trenes en toda la red. Los servicios urbanos de EFE también incrementarán su capacidad en la hora punta matinal.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
28
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/