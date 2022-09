Teillier: “Evidentemente lo de Cataldo fue un golpe duro para el Partido Comunista”

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, en conversación con El Siglo, se refirió a lo ocurrido este martes con la fallida designación de Nicolás Cataldo (PC) en la Subsecretaría del Interior.

He aquí la entrevista con el director del medio, Hugo Guzmán, que reproducimos:

¿Cuál es su apreciación de la designación de Carolina Tohá en el Ministerio del Interior y Ana Lya Uriarte en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia?

-Era evidente desde antes del plebiscito y luego reforzado con lo que ocurrió el domingo, que se iba a producir un cambio de gabinete en que el Gobierno determinaría ampliar su base de sustentación y los sectores hacia donde había que mirar, eran los partidos del Socialismo Democrático. Nosotros siempre hemos dicho, en relación a este cambio, que lo más importante es que se mantenga en alto el programa de Gobierno, y en eso el Presidente Gabriel Boric nos ha dado seguridad a todos los partidos, lo hizo el lunes en la reunión del Comité Político y lo ha reiterado en otras oportunidades. Y en este marco, yo espero que estas dos nuevas ministras cumplan con su cometido en ese sentido fundamental.

Estas designaciones apuntarían a que se refuerza la presencia a la cabeza del gabinete ministerial de Socialismo Democrático, más que Apruebo Dignidad.

-Sí, eso puede ser así en cuanto a puestos importantes. Pero eso no quiere decir que Apruebo Dignidad queda fuera de cargos o que no tiene nada que hacer en el Gobierno, para nada. En el Comité Político de La Moneda hay tres integrantes de Apruebo Dignidad y tres de Socialismo Democrático, hay un equilibrio, podrán ser distintas las responsabilidades, pero todas y todos tienen el compromiso político con el Gobierno y están junto al Presidente de la República quien es el que dirige, no es el Ministerio del Interior, ni otro ministerio.

¿Cómo ve la incorporación de Jeannette Jara, militante comunista, ministra del Trabajo y Previsión Social, al Comité Político? ¿Fue una manera de buscar equilibrios, fue un gesto hacia el Partido Comunista?

-Quiero decirle francamente que como partido no estábamos pidiendo cargos. Mire, supimos que iba a salir el ministro de Ciencia y Tecnología, Flavio Salazar, que es militante de nuestro partido, y nuestro deseo es que él hubiera seguido, pero bueno, las evaluaciones son para todos. Nosotros no teníamos algún reclamo sobre el ministro, pero parece que en el Gobierno era distinta la evaluación y el Presidente es el que define, así son las cosas. Además de la incorporación de Jeannette Jara al Comité Político, íbamos a tener a Nicolás Cataldo como subsecretario de Interior…

¿Coincide en que fue un bochorno esa designación y después su destitución? Hubo presiones de la derecha a las que se hizo caso. Porque el nombramiento se pudo haber defendido…

-Mire, le puedo hacer una reflexión. Evidentemente que lo de Cataldo fue un golpe duro para el Partido Comunista. Porque, que nombren a alguien en un minuto subsecretario y al otro minuto lo saquen por presión de la derecha, claro que le duele al partido. Sin embargo, el partido asume su responsabilidad política con fuerza, apoya al Gobierno y está comprometido en la continuidad del proceso constituyente.

“Sin embargo, hay que ponerse en el contexto –agregó Teillier. Y quiero decir francamente que después del cambio de gabinete, el Presidente Boric tuvo la deferencia de llamarnos a conversar para intercambiar sobre el momento político que estamos viviendo y el hecho puntual suscitado con el nombramiento y salida casi inmediata de Nicolás Cataldo como subsecretario de Interior. Sobre el contexto, me queda claro que es un momento complejo, difícil, y la verdad que era muy contraproducente mantener en el cargo a Cataldo, porque la derecha iba a hacer todo lo posible para que el desempeño de ese funcionario no fuera posible y que seguiría usando eso como pretexto para tratar de erosionar al Gobierno y la continuidad del proceso constituyente. Eso de los dos Twitter es el motivo o la excusa de la derecha (donde Cataldo hace años criticó a Carabineros), pero lo de fondo es que la derecha no acepta que un comunista esté en el Ministerio del Interior, ahí hay un veto. Lo que pasa es que es complicada esta ola de anticomunismo que existe y que en este caso se levantó en una o dos horas, sobre todo por la atención de los medios de comunicación, el papel de las redes sociales, y las manifestaciones antidemocráticas y anticomunistas que se dieron en el Parlamento.

“Pienso, en todo caso, que no fue el mejor preámbulo para llevar adelante un esfuerzo común de todos los partidos para avanzar en el proceso constituyente y la demanda de una nueva Constitución.”

¿Y puede contar algo de lo que conversaron con el Presidente Boric sobre esto?

-No, eso lo tendría que decir el Presidente. Él está consciente de la situación. En un momento conversamos si nosotros participábamos o no en la mesa de conversaciones por el proceso constituyente. Lo que planteamos es que a pesar de esta circunstancia, los comunistas decidimos asistir a la reunión convocada por el Presidente, y le dimos todo nuestro respaldo en este empeño de seguir con el proceso constituyente.

“Lo que me queda claro es que el Presidente no tuvo ninguna intención de excluir al Partido Comunista de ningún cargo, incluido el Ministerio del Interior”, indicó.

-Se decide que un comunista sea el subsecretario de Interior, se revisan sus Twitter e imagino que otras redes sociales, se sabe quién es, ¿no era previsible esa reacción de la derecha y, por tanto, podía haberse preparado una contención al menos?

-Bueno, se podría decir que el Presidente pudo haber resistido la presión, pero el cuestionamiento de la derecha venía, no era sólo en este momento. Quería echar abajo la mesa conversaciones y además plantea que no iban a dejar entrar al Congreso al Subsecretario. Hubo una campaña anticomunista fuerte. Nosotros estamos en una posición más constructiva, queremos que el Gobierno salga adelante y estamos decididos a que el proceso constituyente siga.

Volviendo a lo de Jeannette Jara, ¿cómo evalúan su integración al Comité Político?

-Muy bien. Los cambios que estaban previstos hasta el lunes era que salía un ministro comunista, Salazar, entraba Cataldo como Subsecretario y que Jeannette Jara se incorporaba al Comité Político. Algunos trataron de decir que eso fue como una compensación que se le dio al Partido Comunista, pero esto no fue un problema de compensación, nosotros no hablamos con el Presidente para que nos compensara un cargo por otro, no hemos estado pidiendo cargos.

¿Qué le parecen declaraciones como las del senador Fidel Espinoza, de que “vuelven los 30 años”, y otros personeros que dicen que el nombramiento de Carolina Tohá y de Ana Lya Uriarte es el retorno de la ex Concertación, que es la llegada de la gente con experiencia?

-Pero si ese senador hace tiempo que dispara contra el Gobierno, no le gusta un ministro, le gustan otros, es difícil darle en el gusto, y tiene sus particulares visiones de lo que pasa. Nosotros estuvimos con Ana Lya Uriarte en el Gobierno de la Nueva Mayoría, ella era una gran defensora del programa y lo defendió hasta el final, entonces creemos que seguirá en esa senda ahora. Carolina Tohá, como jefa de las y los ministros, creo que tiene que asumir lo que expresamente el Presidente Boric ha planteado, que es el cumplimiento del programa como algo esencial, y hay otras cuestiones que tendrá que preocuparse como el tema de la delincuencia, de la macro zona sur y norte, entre otras. Si lo principal es que ellas cumplan con las responsabilidades y las tareas de este Gobierno ahora.

¿Entonces usted no diría que se estableció una supremacía del Socialismo Democrático por sobre Apruebo Dignidad?

-La prensa está tratando de establecer eso, algunos comentaristas tratan de decir eso, porque quieren poner una cuña entre nosotros, ver cómo chocamos posiciones entre los conglomerados. Pero este cambio fue discutido con los partidos y hay contrapesos. Aquí no existe el que alguien se vaya a llevar el Gobierno para la casa. El lunes en la reunión del Comité Político y todos los partidos manifestamos que el Presidente tenía la potestad de nombrar a sus ministros y darle forma al gabinete como él entendiera mejor para el actual momento político.

¿Cómo vio estas primeras conversaciones del Presidente, el Gobierno, con todos los partidos políticos para continuar con el proceso constituyente?

-Hay que considerar varias cosas y una es que existe la unidad y la coincidencia entre los partidos de Gobierno. Hicimos una declaración conjunta el domingo pasado en que teníamos la decisión de seguir adelante con el proceso, apoyar al Gobierno en esto. El lunes, cuando estuvo el Presidente en la reunión del Comité Político, nuevamente expresamos lo mismo, todos los partidos, que estábamos de acuerdo y en disposición de seguir con el proceso constituyente. Esa misma tarde nos reunimos todos los partidos para empezar a ponernos de acuerdo sobre qué es lo que vamos a plantear en este proceso nuevo y estas conversaciones en el Congreso, sobre el proceso constituyente. Se acordó comenzar este miércoles diálogos en el Congreso a cargo de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados, y que el Gobierno actuará como coadyuvante.

“Ahora, este martes todavía nadie planteó formalmente cuestiones sobre cómo elegir la nueva Convención Constitucional, ni los plazos, ni los escaños para pueblos originarios, ni el sistema de elección de los convencionales, cuáles serán las inhabilidades, lo único que flotó con mucha fuerza es que la instancia sea paritaria. No fuimos a la discusión de fondo”, agregó.

Ahora los partidos empiezan a tener un rol protagónico, lo del proceso constituyente se lleva al Congreso, ¿qué pasa con el movimiento social y las representaciones de la sociedad civil en este nuevo proceso?

-Lo que se anunció es que serán convocados los movimientos sociales y de la sociedad civil, todos concordaron en que eso es necesario. No hay que olvidar que todo este proceso lo inició el pueblo, el pueblo es el que generó este escenario. Creo que esto debe seguir construyéndose con las organizaciones sociales, con la mayor apertura y la mayor participación, esa es nuestra posición.