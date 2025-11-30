Teletón 2025 superó la meta llegando a un total de $44.253.268.546

La Teletón superó su meta estimada este año llegando a un total de $44.253.268.546. El cómputo final fue comunicado a las 1:45 horas, por Mario Kreutzberger, “Don Francisco”.

Según consignó 24Horas, el último cómputo estaba lejos de la meta. Sin embargo, la donación de Unimarc acercó el marcador a los anhelados $40.502.617.946, cifra conseguida el año pasado en la Quinta Vergara.

El monto recaudado permite dar continuidad, sin costo, a los procesos de rehabilitación e inclusión social de más de 32 mil pacientes, en 14 institutos, desde Arica hasta Coyhaique.

La noche cierre de Teletón, que retornó al Estadio Nacional, contó con la presencia de destacados artistas como Pablo Alborán, Myriam Hernández, Zúmbale Primo, Ana Torroja, Lucero, María José Quintanilla, Jean Paul Olhaberry y Paulina Rubio.