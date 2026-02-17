“Tenemos problemas reales”: Kast responde a Elizalde por cuestionamientos a “Gobierno de emergencia”

El Presidente electo, José Antonio Kast, respondió a los dichos del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien cuestionó la idea de un “Gobierno de emergencia”.

En concreto, en una conversación con CNN Chile, Elizalde afirmó que “se ha pretendido instalar el relato de un Gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social”.

De esta forma, y previo a su reunión con el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt (RN), el futuro jefe de Estado reaccionó a las declaraciones del ministro.

“Yo le diría a todos, no solamente a un ministro, que tenemos problemas reales. Hay problemas de seguridad ciudadana. Hay problemas aquí en la región de los lagos de conectividad”, comentó.

En la misma línea, subrayó que “yo los invitaría a ir a las comunas de Puyehue, a la comuna de Cochamó y ver cuáles son los problemas reales de conectividad”.

“Ir a las islas, ver lo que cuesta desplazarse en la región. Esa es la realidad en Chile, no la desconozcamos. Tenemos un problema de gasto excesivo”, añadió.

En este sentido, planteó que “esos son números objetivos, no es algo que nosotros estemos diciendo que el gobierno nos deja una deuda. No, todos los entes públicos saben que tenemos un problema presupuestario enorme”.

“Veamos el tema de lo que está pasando con los SLEP. Nosotros no queremos que se repitan situaciones como la que han ocurrido en Atacama, la que han ocurrido en Magallanes”, subrayó.

Kast, además, manifestó: “Vemos quién funciona bien y quién no está funcionando bien. Por donde yo le diría al ministro, miremos hacia adelante, no aprovechemos las últimas instancias para amarrar”.

“No sigamos el ejemplo de una subsecretaría como la de defensa en otros lugares. Ha sido una transición que esperamos que siga siendo ejemplar”, expresó.

Finalmente, indicó que “cada ministro ha presentado lo que está haciendo a los ministros que vienen, pero no aprovechemos esos resquicios legales para dejar amarres que sabemos lo que son”.