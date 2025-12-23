Terror en ferias navideñas de la RM: asesinan a menor en Cerro Navia y se registra tiroteo en Lo Espejo

Al menos dos hechos delictuales se registraron durante las últimas horas en ferias navideñas de la Región Metropolitana, siendo el más grave el homicidio de un adolescente de 17 años ocurrido en la comuna de Cerro Navia.

El joven se encontraba en un mercado ubicado en la intersección de las calles Río Zambezi y Petauke, donde, cerca de las 21:00 horas, sostuvo un altercado con dos sujetos, según relató un familiar de la víctima a Carabineros, recogió Emol.

Uno de los agresores extrajo un arma de fuego desde sus vestimentas y disparó en dos oportunidades, provocándole lesiones en el tórax.

A raíz de ello, vecinos trasladaron al herido hasta el Hospital Clínico Félix Bulnes, donde personal médico intentó reanimarlo, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Por instrucción de la Fiscalía, la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias investigativas.

Feria navideña en Lo Espejo

Cerca de las 00:30 horas, cuatro funcionarios de Carabineros pertenecientes a la 8ª Comisaría de Colina, quienes se encontraban de franco, escucharon disparos al aire mientras transitaban por la feria navideña instalada en Avenida Salvador Allende.

Los policías advirtieron que dos hombres portaban armas de fuego, por lo que se identificaron como Carabineros y procedieron a la detención de ambos individuos, sin efectuar disparos, utilizando armamento particular debidamente inscrito.

Los detenidos, de 35 y 39 años, mantienen antecedentes policiales, y uno de ellos registra una orden vigente por tenencia de munición.

Al respecto, el teniente Agustín Bello, oficial de ronda de la Prefectura Rinconada, señaló mediante un video que “en el procedimiento se incautaron dos pistolas, una de ellas con encargo vigente por robo, además de cargadores y munición”.