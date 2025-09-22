“The Mandalorian and Grogu” lanza su tráiler oficial y confirma la fecha de estreno en cines

“The Mandalorian and Grogu”, la esperada película derivada del universo de “Star Wars”, lanzó su trailer oficial y confirmó su fecha de llegada a los cines.

La cinta continuará la trama desarrollada en las series “The Mandalorian” y “El libro de Boba Fett”, siguiendo al “Mandaloriano” (Pedro Pascal) y a su inseparable compañero “Grogu” en una nueva aventura intergaláctica.

En el adelanto aparecen también Sigourney Weaver, interpretando a un personaje que ayudará a “Grogu” en su travesía, y Jeremy Allen White, quien dará vida a “Rotta the Hutt”, descendiente de “Jabba the Hutt” de la trilogía original.

El estreno de “The Mandalorian and Grogu” está programado para el 22 de mayo de 2026 en cines.