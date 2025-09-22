Home Vanguardia "“the mandalorian and grogu” lanza su tráiler oficial ..."

“The Mandalorian and Grogu” lanza su tráiler oficial y confirma la fecha de estreno en cines

Eduardo Córdova
“The Mandalorian and Grogu”, la esperada película derivada del universo de “Star Wars”, lanzó su trailer oficial y confirmó su fecha de llegada a los cines.

La cinta continuará la trama desarrollada en las series “The Mandalorian” y “El libro de Boba Fett”, siguiendo al “Mandaloriano” (Pedro Pascal) y a su inseparable compañero “Grogu” en una nueva aventura intergaláctica.

En el adelanto aparecen también Sigourney Weaver, interpretando a un personaje que ayudará a “Grogu” en su travesía, y Jeremy Allen White, quien dará vida a “Rotta the Hutt”, descendiente de “Jabba the Hutt” de la trilogía original.

El estreno de “The Mandalorian and Grogu” está programado para el 22 de mayo de 2026 en cines.

Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Eduardo Córdova
