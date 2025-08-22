Home Nacional "timonel de la udi sobre grau: “siento que le falta tonelaje pero ..."

Timonel de la UDI sobre Grau: “Siento que le falta tonelaje pero creo que hay que darle una oportunidad”

Guillermo Ramírez, en diálogo con Radio Agricultura, abordó el cambio de gabinete. En el caso del exministro Valenzuela “lo que hizo el Presidente Boric es una decepción gigantesca”, remarcó..

Patricia Schüller Gamboa
El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, abordó el cambio de gabinete y criticó la decisión del Presidente Boric de sacar a Esteban Valenzuela de Agricultura “por razones políticas” y “sin un error de gestión” y aseguró que a Nicolás Grau, que asumió en Hacienda, “le falta experiencia”.

En diálogo con Radio Agricultura, Ramiréz dijo que en el caso del exministro Valenzuela, “lo que hizo el Presidente Boric es una decepción gigantesca”.

“Lo digo porque se producen una serie de problemas en muchas áreas y el Presidente Boric simplemente lo deja pasar. Por ejemplo, se escapan reos de alta peligrosidad de la cárcel y el Presidente no le pide la renuncia a nadie, ni siquiera a un subsecretario (…) pero hay un diputado, Jaime Mulet (FRVS), que se le ocurre correr en una elección por fuera y ahí al tiro el Presidente Boric agarra el lápiz y le pide la renuncia a un ministro”, sostuvo.

“Al final el Presidente Boric hace cambios por razones políticas, para mantener el poder, por escaños, por pactos electorales. Ahí hace cambios y saca a un ministro, y va a sacar a un subsecretario, dicen por ahí”, agregó.

“Entonces al final uno se da cuenta que las prioridades del Presidente Boric, y las señales más fuertes, él las da respecto de temas políticos, de poder, de cómo mantenerse en el cargo, su coalición, cómo mantener mayoría en el Congreso. Eso le importa, pero la gestión y el trabajo por las personas aparentemente no le importa. Ahí no hay cambios, ahí nunca nadie se hace responsable”, reforzó.

Sobre el exministro Valenzuela, Guillermo Ramírez sostuvo que “tuvo frases desafortunadas en más de una ocasión, cometió errores comunicacionales, pero en términos de gestión no le conozco ningún error grave”.

Para Marcel también tuvo buenas palabras, pero también planteó sus reparos: “Marcel es una persona responsable, abierta, tenía todas las competencias, (…) pero los resultados económicos son mucho menos de lo que los chilenos esperaban, el déficit fiscal solo ha crecido”.

Finalmente, sobre Grau sostuvo: “Yo confieso que siento que le falta tonelaje y experiencia, pero también creo que hay que darle una oportunidad”.

“Lo que se viene ahora es una cosa muy difícil, que es la discusión de la Ley de Presupuesto. Es la ley más importante del año, es la que fija las prioridades de las que se va a ocupar el Estado de Chile, y por lo tanto siempre es un proyecto muy tironeado, y yo espero que el Ministro Grau sea capaz de soportarlo”, finalizó.

