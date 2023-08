Tini confirma el fin de su relación con Rodrigo de Paul y desclasifican los motivos del quiebre: “No hay terceros en discordia”

Tras más de un año del inicio de un mediático romance, la cantante argentina Martina “Tini” Stoessel, y el futbolista trasandino, Rodrigo de Paul, oficializaron en redes sociales el fin de su relación, quiebre que desató miles de comentarios en internet.

A través de sus cuentas de Twitter, la pareja compartió el mismo mensaje, donde manifestaron que “decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona a la que quiero y respeto mucho”.

“Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, añadieron.

Cabe destacar que en el último tiempo, la prensa especializada había comenzado a difundir rumores acerca de su posible distanciamiento, y por lo mismo, se generaron diferentes especulaciones en torno a los motivos detrás del quiebre.

No obstante, el periodista argentino, Ángel de Brito, indicó en el programa “LAM” de América TV, que se logró contactar con Tini, quien le reveló las razones del término de su amorío.

“Algo que puntualizó Tini es que no hay terceros en discordia: ‘Por más rumor que veas. Ya te lo digo y te lo va a decir Rodrigo también, no fue por un cuerno. No hubo ningún tipo de problema en ese sentido, solo que sentimos que se estaba haciendo complicada llevar la situación adelante por todo lo que se viene'”, sostuvo el comunicador.

En la misma línea, mencionó que “ella me dijo que se piensa quedar en Madrid porque tiene que terminar la gira. Después tiene Miami, Puerto Rico, que tiene que grabar un video y después vuelve a Estados Unidos para seguir con la gira allá”, y agregó que “los dos sentían que iba a ser complicado mantener una relación de esta manera”.

Por su parte, el jugador también habló con el periodista, quien según sus palabras, le confesó que “un poco lo que te dijo Tini. Hay mucho, mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre ni nada. La verdad creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y cosas que dijeron y seguir cada uno por su lado”.

Además, de Brito puntualizó que “me agregó una frase que me llamó la atención: ‘Y poder empezar desde otro lado'”, lo cual tendría relación con la alternativa de retomar la relación en el futuro.