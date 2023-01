Tohá por beneficio a Luis Castillo: “Los indultos no reemplazan los procesos judiciales”

Un reportaje de T13 reveló que Luis Castillo Opazo, uno de los denominados presos del estallido que fue indultado por el Presidente Boric, cuenta con prontuario por delitos como desórdenes, maltrato de obra a Carabineros y daños.



La ministra del Interior, Carolina Tohá, fue consultada por la determinación del Mandatario de concederle el beneficio a Castillo, ante lo cual recalcó que los procesos judiciales siguen siendo válidos.



“Cada vez que se indulta a alguien, se está indultando a alguien condenado. Los indultos no son, ni políticas de seguridad, ni reemplazan los procesos judiciales. Las únicas personas que reciben indultos son personas que tienen una condena, siempre son personas que tienen un reproche de la justicia”, indicó la secretaria de Estado.



Tohá remarcó que “son personas, que no por ser indultadas, dejan de tener ese reproche. Esas condenas siguen siendo válidas, los procesos no quedan en cuestión, pero hay una atribución excepcional que se le entrega a los presidentes para que ellos, en una evaluación, puedan considerar cuando corresponde o es adecuado que esa persona no siga en prisión, pero sigue condenada o responsable de un delito”.



“Es el caso de la persona que usted menciona (Luis Castillo) y de cualquier otra que haya sido indultada por el Presidente Boric o cualquier presidente que haya indultado previamente”, sentenció.