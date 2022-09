Tohá: “Requerimos realmente hacer un cambio de mentalidad de cómo estamos tratando los temas de seguridad”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, dio a conocer algunos de los aspectos que espera que marquen su labor en el Gobierno, entre los que se encuentra fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar la crisis de seguridad pública del país.



En una entrevista que realizó junto a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y que se transmitió por las redes sociales de la Segegob, Tohá sostuvo que “la solución verdadera es que el Estado tenga más capacidad que las bandas criminales para perseguirlas, desbaratarlas, manejar información”.



Indicó que “el objetivo es desbaratar las bandas, tanto las que actúan con violencia en el sur que usan un conflicto político para hacer otros delitos, como las que actúan en las autopistas. Hay que tener un Estado preparado para el crimen organizado y eso significa entrar en otro tipo de cosas”.



Para eso se “requiere una capacidad de manejo de recursos financieros, manejo de la información distinto, actuar más coordinados. Esa es la estrategia de fondo con la que vamos a lograr revertir el retroceso de los últimos años”.



“Requerimos realmente hacer un cambio de mentalidad de cómo estamos tratando los temas de seguridad, porque como son tan sensibles para las personas y todo el mundo político trata de ser empático en esto. Entonces es como un carnaval de ideas y cada uno tiene su proyecto para salir como el que está más encima”, agregó.



Tohá manifestó que “es un tema muy fácil de la batalla política de todos los días, de culparse, que tu hiciste esto, que en tu gobierno no se hizo este otro. Entonces, esta guerrilla en torno a la seguridad lo que trae a la larga que es que las decisiones más de fondo no se toman porque estamos con toda la energía puesta en esta guerrilla chica”.



Argumentó que “esa es una de las mayores razones por las cuales el Estado se ha demorado tanto en hacer cosas obvias de hacer, como tener estrategias de fondo de crimen organizado, una estrategia de verdad en el tema de armas, trabajar integradamente los temas de espacio público, pero que normalmente no son los que ganan grandes titulares”.



La jefa de gabinete expresó que “si no salimos de esa cosa pequeña, de corto plazo, efectista para tratar la seguridad, no vamos a tener resultados y yo lo que más quisiera en esta primera etapa, donde estoy iniciando los contactos políticos con las bancadas, es generar un clima en que nos alineemos a ir al tema de fondo”.



Añadió que “el Estado está desbordado con el tema de la seguridad, está sin capacidad de reacción y si no invertimos en fortalecerlo, en darle herramientas, aunque eso no signifique para nadie una ganancia corta, pero significa para el país la ganancia larga de ganarle a la inseguridad, no vamos a avanzar”.



La titular del Interior recalcó que “hay disposición, pero hay que cuidarla mucho, porque es muy fácil cruzarse a la primera por un tema de seguridad y deteriorar toda la posibilidad de dialogo, de colaboración y construcción. Ese es mi primer esfuerzo, tratar de generar esas condiciones para atacar los temas de fondo bien”.