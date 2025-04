Tomás de Rementería asume como senador en reemplazo de Isabel Allende

Tomás de Rementería (Ind.-PS) asumió la tarde de este miércoles como senador de la República en medio de los aplausos y felicitaciones de sus nuevos compañeros parlamentarios.



La llegada a la Cámara Alta se debe a la salida de la histórica militante del PS, Isabel Allende, de la Corporación. Lo anterior debido a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que determinó el cese de sus funciones como senadora tras la fallida compra de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, en Guardia Vieja, Providencia.



Es bajo este marco que esta tarde juró ante el Senado y asumió su nuevo cargo. Para finalizar la investidura, el parlamentario entregó un breve discurso. “A mí no me gustaría estar en este puesto. A este puesto le pertenece Isabel Allende”, comenzó diciendo.



“Ella vivió una situación muy injusta y me toca reemplazarla. Ella deja sin duda una vara muy alta como legisladora, como presidenta de este Senado y también como una vecina de la Región de Valparaíso. Quería mencionarla a ella primero que todo”, aseguró.



Luego, dijo: “También quería darle las gracias al Partido Socialista, que me apoyó en llegar acá reconociendo el trabajo que he hecho en la Región de Valparaíso y mi trabajo legislativo. Yo vengo acá a legislar. Quedan desafíos grandes en estos meses de gobierno y creo ser parte. En especial quiero agradecer a su presidenta, Paulina Vodanovic, que decididamente apoyó eso”.



“Quiero agradecer a mi familia, que me ha acompañado siempre, que están algunos en las galerías. A mi pareja, que está acá también y me acompaña. Pero muy especialmente, además, a mis colegas de la Cámara de Diputados, que me acompañan acá, que me han acompañado”, finalizó.