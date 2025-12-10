Top 5 de los lugares turísticos en Chile más visitados

Chile es un país de contrastes que ofrece desde el desierto más árido del mundo hasta glaciares patagónicos de fama internacional.

Esta diversidad convierte al territorio en un destino único para viajeros que buscan naturaleza, cultura y aventura.

Los lugares turísticos en Chile más visitados reflejan esa riqueza: paisajes imponentes, ciudades patrimoniales y rincones culturales que forman parte de la identidad nacional.

En este ranking presentamos el Top 5 de los lugares turísticos en Chile más turísticos, imperdibles para quienes desean descubrir lo mejor del país.

Lugares turísticos en Chile: San Pedro de Atacama

Ubicado en la Región de Antofagasta, es uno de los lugares turísticos en Chile más visitados por extranjeros. Sus atractivos incluyen el Valle de la Luna, los géiseres del Tatio y lagunas altiplánicas. Además, es reconocido mundialmente por el turismo astronómico gracias a sus cielos despejados.

Desierto de San Pedro de Atacama.

Lugares turísticos en Chile: Torres del Paine

En la Región de Magallanes, el Parque Nacional Torres del Paine es considerado uno de los destinos más espectaculares del planeta. Sus montañas, glaciares y lagos lo convierten en un ícono del turismo de naturaleza y aventura en Chile.

Hombre apreciando la vista de Las Torres del Paine.

Lugares turísticos en Chile: Isla de Chiloé

La isla es famosa por sus iglesias de madera declaradas Patrimonio de la Humanidad, su gastronomía y su cultura única. Es uno de los lugares turísticos en Chile que mejor refleja la identidad local, con tradiciones como el curanto y leyendas populares.

Vista de la Isla de Chiloé (Chile es Tuyo).

Lugares turísticos en Chile: Valparaíso

La ciudad-puerto, declarada Patrimonio de la Humanidad, destaca por sus cerros, ascensores y arquitectura colorida. Es un destino cultural y bohemio, muy visitado por turistas nacionales e internacionales.

Vista de Valparaíso (pucv.c)

Lugares turísticos en Chile: Pucón

Conocido como la capital del turismo aventura, Pucón ofrece actividades como trekking, rafting, termas y el ascenso al volcán Villarrica. Es uno de los lugares turísticos en Chile más completos, combinando naturaleza y deporte.

Este Top 5 de los lugares turísticos en Chile resume la esencia del país: diversidad de paisajes, riqueza cultural y experiencias únicas.

Desde el norte desértico hasta la Patagonia, cada destino refleja por qué los lugares turísticos en Chile son reconocidos mundialmente y se han convertido en imperdibles para viajeros de todas partes.