Torrealba admite que recibió sobres con dinero: “Fueron esporádicos”

El exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien se encuentra en prisión preventiva tras ser imputado por fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de dinero, admitió que sí recibió sobres con dinero y señaló que “fueron esporádicos” y “montos más bajos”.



Según consignó La Tercera, la nueva solicitud de revisión de medida cautelar incluye una declaración entregada por Torrealba ante la Fiscalía.



“En relación con los hechos de la formalización quiero confirmar que, lo que ya señalé en relación a que jamás me apropié de dineros de la Municipalidad de Vitacura, reconociendo, al igual que lo hice en mi primera declaración, que sí recibí sobres con dineros provenientes de Vitadeportes desde el año 2018 hasta fines del año 2020, los que fueron esporádicos y con montos considerablemente más bajos que los que se indicaron en la audiencia de formalización”, indica el documento.



En esta línea, se explica que esta “solicitud la efectué en una oportunidad en mi oficina de la Municipalidad a Antonia Larraín, para que periódicamente y cuando necesitáramos, me entregara dineros desde dicha organización. Luego cada vez que no teníamos dinero yo le pedía que me entregara otro monto”.



En su declaración, el exjefe comunal asegura que esos dineros “fueron utilizados en las actividades de las organizaciones comunales y en gastos de emergencia que surgieron durante la pandemia. Todo esto partió porque me parecía injusto tener que pagar esos gastos con mi propio dinero”.



“En cuanto a cómo sabía que esos dineros no provenían de subvenciones sino de ingresos privados, se debía a que aquellos dineros debían rendirse a la municipalidad, razón por la que si a mí se me entregaban no podían provenir de aquellos pues no se podrían rendir y sería detectado. Con esto me refiero a que cuando recibía el dinero no tenía a la vista las rendiciones, sino que me refiero al proceso de rendiciones en general, en abstracto”, añade la declaración.



Asimismo, se señala que los “gastos efectuados por este concepto no fueron registrados, de modo que no podría decir de manera específica en que se utilizaron. Se utilizaban en gastos varios del momento o imprevistos”.



“A su consulta en cuanto a la cantidad de oportunidades y montos que de ese modo se utilizaron, no recuerdo, pero de un modo genérico puedo indicar que deben haber sido unas 7 u 8 veces por año, y de aproximadamente $1.000.000 a $1.200.000 y en solo una oportunidad recuerdo haber recibido algo más, la suma de $2.000.000 aproximadamente, que luego utilicé, conforme indiqué, siempre en actividades de las organizaciones comunales y en gastos de emergencia que surgieron durante la pandemia”, agrega el texto.



En ese sentido, Torrealba manifiesta que no tiene “certeza absoluta del detalle en que utilice esos dineros, pero no los utilicé en gastos propios, pero no lo puedo asegurar pues de alguna forma, en alguna oportunidad, se puede haber confundido el dinero recibido de ese modo con el propio, pero jamás lo solicité ni utilicé con la finalidad de usarlos personalmente”.