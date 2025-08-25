Trabajador de 32 años muere tras accidente laboral en faena minera de Taltal

La Delegación Presidencial de Antofagasta informó el fallecimiento de un trabajador, identificado como Alexis Villalobos Jaime (32), quien se desempeñaba en la empresa Termomec.

Villalobos, que era capataz, sufrió un accidente laboral en el sector de filtros de la planta de procesos de Minera Guanaco, ubicada en las cercanías de Taltal.

Hasta la faena llegó personal del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) con el fin de fiscalizar y adoptar las medidas administrativas correspondientes tras el hecho.

El seremi de Minería de Antofagasta, Luis Ayala Alcázar, lamentó profundamente la tragedia y expresó sus condolencias a la familia, compañeros de trabajo y a la comunidad minera.

“Este hecho nos recuerda que la seguridad en las faenas mineras debe ser siempre el factor prioritario y vital en cada jornada laboral y que ninguna meta productiva puede estar por sobre el resguardo de la vida e integridad de las personas”, señaló la autoridad.

Agregó que “como autoridades seguiremos trabajando junto a las empresas, sindicatos y trabajadores para fortalecer una cultura de seguridad, que permita prevenir situaciones como la que hoy lamentamos”.