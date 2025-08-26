Trabajador muere tras caer desde edificio en construcción en centro de Concepción

Un trabajador murió este martes tras caer desde un edificio en construcción en el centro de Concepción, Región del Biobío.

En específico, el trágico hecho tuvo lugar en calle Lautaro, entre Freire y Maipú.

Según lo informado por Carabineros, el fallecido corresponde a un hombre de 45 años, recogió Radio Biobío.

Este último, por causas que son materia de investigación, perdió el equilibrio mientras estaba trabajando, cayendo desde el décimo piso del edificio que está en plena construcción.

Debido a la trágica situación, se cortó el tránsito por calle Lautaro, mientras que personal de la PDI arribó hasta el sitio del suceso.

Lo anterior, ya que quedaron a cargo de las indagatorias respectivas del hecho ocurrido en la capital Regional del Biobío.

Finalmente, personal del Servicio Médico Legal se encargó de retirar el cuerpo del fallecido trabajador.