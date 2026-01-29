“Trama bielorrusa”: Juez resolverá este viernes petición de prisión preventiva para Vivanco

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago entró en receso hasta las 13:30 horas para luego continuar por el resto de la tarde la audiencia de formalización en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco-

El Ministerio Público imputa a la exjueza los delitos de cohecho y lavado de activos.



Según informó Emol, el juez Cristián Sánchez indicó que no entregará en esta jornada su resolución en torno a la solicitud de la Fiscalía de prisión preventiva, sino que emitirá su dictamen este viernes.



En este sentido, fijó una audiencia para las 12:00 horas de este viernes, instancia donde dará a conocer su decisión.

