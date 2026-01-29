Home Nacional "“trama bielorrusa”: juez resolverá este viernes petición de prisi..."

“Trama bielorrusa”: Juez resolverá este viernes petición de prisión preventiva para Vivanco

El juez Cristián Sánchez indicó que no entregará en esta jornada su resolución en torno a la solicitud de la Fiscalía de prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema. En este sentido, fijó una audiencia para las 12:00 horas de este viernes, instancia donde dará a conocer su decisión.

Patricia Schüller Gamboa
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago entró en receso hasta las 13:30 horas para luego continuar por el resto de la tarde la audiencia de formalización en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco-

El Ministerio Público imputa a la exjueza los delitos de cohecho y lavado de activos.

Según informó Emol, el juez Cristián Sánchez indicó que no entregará en esta jornada su resolución en torno a la solicitud de la Fiscalía de prisión preventiva, sino que emitirá su dictamen este viernes.

En este sentido, fijó una audiencia para las 12:00 horas de este viernes, instancia donde dará a conocer su decisión.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
