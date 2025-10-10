Home Vanguardia "tras éxito del tiny desk: tvn presenta maratón de “31 minutos” en..."

Tras éxito del Tiny Desk: TVN presenta maratón de “31 minutos” en televisión y plataformas digitales

La estación pública, mediante su canal de YouTube, está transmitiendo de manera ininterrumpida el icónico programa, y la señal infantil y cultural, NTV, emitirá una especial maratón este domingo.

Leonardo Medina
Luego del increíble éxito que ha alcanzado el Tiny Desk de “31 minutos”, TVN se sumó al furor del icónico noticiero de títeres y anunció una especial maratón de la serie chilena.

La estación pública confirmó que este domingo 12 de octubre, desde las 16:30 horas, la señal infantil y cultural NTV emitirá una maratón con los capítulos más recordados del programa.

Además, desde la noche de este jueves, y a través de su canal de YouTube, TVN está transmitiendo de manera ininterrumpida la serie, reviviendo las aventuras de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry y todos los inolvidables personajes. 

En paralelo, los fanáticos de “31 minutos” pueden acceder a todos los capítulos completos mediante TVN Play, aplicación gratuita del canal disponible para dispositivos móviles. 

Consignar que, tras su lanzamiento el pasado lunes 6 de octubre, el Tiny Desk de “31 minutos” superó el millón de visualizaciones en sus primeras 12 horas, y actualmente, ya acumula más de 6,7 millones de visitas en YouTube.

Source Texto: La Nación/Foto: 24 Horas
Leonardo Medina

Leonardo Medina
5
