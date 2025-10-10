Tras éxito del Tiny Desk: TVN presenta maratón de “31 minutos” en televisión y plataformas digitales

Luego del increíble éxito que ha alcanzado el Tiny Desk de “31 minutos”, TVN se sumó al furor del icónico noticiero de títeres y anunció una especial maratón de la serie chilena.

La estación pública confirmó que este domingo 12 de octubre, desde las 16:30 horas, la señal infantil y cultural NTV emitirá una maratón con los capítulos más recordados del programa.

Además, desde la noche de este jueves, y a través de su canal de YouTube, TVN está transmitiendo de manera ininterrumpida la serie, reviviendo las aventuras de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry y todos los inolvidables personajes.

En paralelo, los fanáticos de “31 minutos” pueden acceder a todos los capítulos completos mediante TVN Play, aplicación gratuita del canal disponible para dispositivos móviles.

Consignar que, tras su lanzamiento el pasado lunes 6 de octubre, el Tiny Desk de “31 minutos” superó el millón de visualizaciones en sus primeras 12 horas, y actualmente, ya acumula más de 6,7 millones de visitas en YouTube.