Tribunal acoge solicitud de la defensa de Manuel Monsalve y reabre investigación 

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aceptó la petición de la defensa de Manuel Monsalve y ordenó reabrir la investigación por presuntos delitos sexuales ocurridos en septiembre de 2024.

La jueza Pilar Ahumada fijó un plazo de 120 días para las nuevas diligencias.

El abogado del exsubsecretario, Víctor Providel, jefe de la Defensoría Metropolitana Norte, sostuvo que aún restan diligencias que podrían acreditar la inocencia de su representado.

“Respecto de las diligencias específicas, esta defensa tiene la legítima esperanza de que se realicen, y que vayan en camino de acreditar la inocencia de nuestro representado. Y por lo mismo, específicamente, nosotros queremos mantener reserva de la misma para que sean exitosas. Sin embargo, para nosotros lo importante, tal como lo reconoció la resolución, estas diligencias estaban pedidas desde hace mucho tiempo”, expresó.

Además, indicó que “el tribunal consideró que eran pertinentes, que la defensa tenía el legítimo derecho a investigar, que está en una posición desigual respecto del Ministerio Público, puesto que hay diligencias que la defensa no pudiera incautar objetos, no puede forzar a realizar pericias, por lo tanto, desde ese punto de vista estamos conformes con aquello que se decretó”.

En tanto, la abogada querellante, María Elena Santibáñez, rechazó la reapertura y, previo a la audiencia, declaró a T13 que la defensa de Monsalve busca dilatar el proceso con esta solicitud.

“Lo creo porque la investigación ya está concluida y todas las diligencias pertinentes y útiles que tienen que ver con el esclarecimiento de los hechos ya están realizadas”, subrayó, afirmando que ya existen las condiciones para iniciar un juicio oral.