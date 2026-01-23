Tricel desmiente a la UDI y confirma que diputado electo del PDG mantiene cupo en el Maule

Este viernes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ratificó que Guillermo Valdés, diputado electo del Partido de la Gente por el distrito 17 del Maule, mantiene su cupo como parlamentario, desmintiendo el anuncio realizado por la UDI.

Previamente, la UDI ingresó un reclamo para solicitar una nueva revisión de mesas, después de que Felipe Donoso no lograra la reelección el pasado 16 de noviembre, por una estrecha diferencia de 88 votos que le otorgaba el escaño a Valdés.

Luego del reconteo del pasado miércoles, la UDI había informado sobre un vuelco en la elección con el supuesto triunfo de Donoso, lo que generó la molestia del PDG, que acusó al gremialismo de intentar sacarlos “por secretaría”.

Sin embargo, el Tricel informó que, después del escrutinio público de las cédulas contenidas en 16 cajas, los diputados electos por la zona son: Priscila Castillo, de la Democracia Cristiana (47.964 votos); Roberto Celedón, del Frente Amplio (44.677); Javier Muñoz, de la Democracia Cristiana (39.935); Jorge Guzmán, de Evópoli (37.180); Benjamín Moreno, de republicanos (34.451); Germán Verdugo, del Partido Nacional Libertario (21.484); y Guillermo Valdés, del PDG (12.500).

En declaraciones obtenidas por Radio Biobío, el presidente del PDG, Rodrigo Vattuone, manifestó tras la resolución que “fue un momento de mucha tensión porque ha sido muy difícil, muy difícil para, de partida, nuestro candidato Guillermo Valdés, para su familia, para los miles de maulinos que nos llamaron dándonos el apoyo, más cuando hubo trascendido días anteriores”.

“Para el partido también, porque la bancada está muy unida, está muy fuerte, así que lo recibimos con mucha alegría, con esperanza y yo creo que todo lo que nos ha ocurrido también aún nos fortalece mucho más”, añadió.

El timonel del PDG describió la decisión como “un acto de justicia”, y mencionó que “hay que respetar es al soberano, a los chilenos que fueron a la urnas y votaron, por eso es la trascendencia de este fallo”.

En cuanto a la información que habría entregado la UDI, señaló que “fue grave, porque nosotros debemos respetar los fallos siempre, no solamente cuando uno gana o cuando uno sale victorioso”, y sentenció que los partidos no deben “sacar ventaja a través de la opinión pública frente a un fallo que estaba por determinarse”.