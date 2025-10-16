Tricel rechaza recurso de reposición de Jadue: no podrá ser candidato a diputado

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó el recurso de reposición presentado por la defensa de Daniel Jadue luego de que se le excluyera del padrón electoral y se descartara su candidatura.

Por mayoría y con el voto disidente de Gabriel Ascencio, el Tricel rechazó el recurso del exalcalde de Recoleta (PC), quien buscaba obtener un escaño en la Cámara de Diputados.

El presidente del Tricel, Mauricio Silva, aseguró que “la resolución que se ha adoptado frente a la petición de reconsideración extraordinaria, con nuevos antecedentes, presentada por la defensa del señor Jadue es la siguiente: el tribunal rechaza la solicitud”.