Trump autoriza acción encubierta de la CIA en Venezuela, de acuerdo a The New York Times

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, autorizó este miércoles una acción encubierta de la CIA en Venezuela, según informó The New York Times.

De acuerdo con altos funcionarios estadounidenses, la medida representa el paso más reciente en la intensificación de la campaña de presión del gobierno de Trump contra Nicolás Maduro.

Con esta aprobación, la CIA podrá ejecutar operaciones letales dentro del país y llevar a cabo diversas misiones en el Caribe, señala el citado medio.

Asimismo, la agencia de inteligencia estadounidense tendrá facultades para desarrollar acciones encubiertas contra el mandatario venezolano o su gobierno, ya sea de forma unilateral o en coordinación con una operación militar de mayor envergadura.

Por ahora, se desconoce si la CIA planea iniciar operaciones concretas en Venezuela tras este anuncio.

OPERATIVOS EN EL CARIBE

Cabe recordar que Estados Unidos ha efectuado diversas acciones contra embarcaciones venezolanas vinculadas al narcotráfico.

Una de ellas se produjo este martes, cuando el presidente Trump informó la destrucción de una nueva lancha en el mar del Caribe, hecho que dejó seis “narcoterroristas” venezolanos muertos.

Según detalló el mandatario, la embarcación pertenecía a una Organización Terrorista Designada (OTD) “que realizaba narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los EEUU” frente a las costas de Venezuela.

Este último operativo se suma a al menos cinco ataques previos realizados por Estados Unidos desde septiembre contra presuntas narcolanchas en el Caribe.

Por su parte, el despliegue militar estadounidense bajo el argumento de combatir el narcotráfico ha sido rechazado por Nicolás Maduro, quien lo ha calificado como una amenaza de posible agresión militar contra su país.