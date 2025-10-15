Home Internacional "trump autoriza acción encubierta de la cia en venezuela, de acuer..."

Trump autoriza acción encubierta de la CIA en Venezuela, de acuerdo a The New York Times

De acuerdo con altos funcionarios estadounidenses, la medida representa el paso más reciente en la intensificación de la campaña de presión del gobierno de Trump contra Nicolás Maduro.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, autorizó este miércoles una acción encubierta de la CIA en Venezuela, según informó The New York Times.

De acuerdo con altos funcionarios estadounidenses, la medida representa el paso más reciente en la intensificación de la campaña de presión del gobierno de Trump contra Nicolás Maduro.

Con esta aprobación, la CIA podrá ejecutar operaciones letales dentro del país y llevar a cabo diversas misiones en el Caribe, señala el citado medio.

Asimismo, la agencia de inteligencia estadounidense tendrá facultades para desarrollar acciones encubiertas contra el mandatario venezolano o su gobierno, ya sea de forma unilateral o en coordinación con una operación militar de mayor envergadura.

Por ahora, se desconoce si la CIA planea iniciar operaciones concretas en Venezuela tras este anuncio.

OPERATIVOS EN EL CARIBE

Cabe recordar que Estados Unidos ha efectuado diversas acciones contra embarcaciones venezolanas vinculadas al narcotráfico.

Una de ellas se produjo este martes, cuando el presidente Trump informó la destrucción de una nueva lancha en el mar del Caribe, hecho que dejó seis “narcoterroristas” venezolanos muertos.

Según detalló el mandatario, la embarcación pertenecía a una Organización Terrorista Designada (OTD) “que realizaba narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los EEUU” frente a las costas de Venezuela.

Este último operativo se suma a al menos cinco ataques previos realizados por Estados Unidos desde septiembre contra presuntas narcolanchas en el Caribe.

Por su parte, el despliegue militar estadounidense bajo el argumento de combatir el narcotráfico ha sido rechazado por Nicolás Maduro, quien lo ha calificado como una amenaza de posible agresión militar contra su país.

Source Texto: La Nación / Foto: X
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

CNE aclara error metodológico y anuncia “reducci...

Desde 2017, la metodología utilizada en los procesos de Precio de Nudo Promedio (PNP) combinaba la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables con la variación del IPC, lo que derivó en una “sobreestimación del efecto inflacionario”.

Leer mas
Política

Fracaso en la Cámara: Solo 49 diputados presentes, san...

Pasados los cinco minutos reglamentarios, las puertas se cerraron y finalmente solo 49 diputados —de un total de 152— lograron ingresar, sin alcanzar el mínimo requerido de 51 para sesionar. El episodio fue calificado como “lamentable” y “bochornoso”, siendo el primer fracaso de una sesión desde 2021.

Leer mas
Vanguardia

La Oreja de Van Gogh confirma el regreso de Amaia Mont...

Mediante sus redes sociales, el grupo español compartió un especial video y un comunicado para anunciar el retorno de la cantante, y a la vez, revelaron que Pablo Benegas, guitarrista y uno de los fundadores de la banda, abandonará temporalmente la formación.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
0
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/