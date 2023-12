Trump aventaja a Biden en todos los estados indecisos a 11 meses de las elecciones en EEUU

Donald Trump, favorito indiscutible a la nominación republicana a la Casa Blanca, aventaja al presidente Joe Biden en todos los estados indecisos del país, según una encuesta de Morning Consult/Bloomberg, publicada a once meses de los comicios presidenciales de 2024.



Trump ganaría ahora mismo en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin, los siete estados llamados “swing states” que no dominan ni republicanos ni demócratas y son absolutamente imprescindibles para decantar el resultado electoral.



Biden ha perdido el punto porcentual de ventaja que tenía el mes pasado sobre Trump en el estado de Michigan y ahora el magnate neoyorquino y expresidente le saca allí cuatro puntos porcentuales de diferencia, que se suman a los tres que le saca en Arizona, los siete que le saca en Georgia, los once en Carolina del Norte, los seis en Wisconsin, los cinco en Nevada y el punto que le saca en Pensilvania.



Con excepción de Georgia y Carolina del Norte, estos resultados entran dentro del margen de error previsto por la encuestadora para cada estado.



En términos generales, un 58 por ciento de los votantes de estos siete estados mantienen una opinión desfavorable de Biden por un 53 por ciento sobre Trump, a quien consideran como más capacitado para gestionar la economía nacional.



Por lo que se refiere a los aspectos más concretos del sondeo, la encuesta destaca por encima de todo el descenso de la intención de voto para Biden del electorado negro y en el llamado “voto joven” de entre 18 y 34 años.



En este último segmento, Trump ya saca a Biden cinco puntos de ventaja (45 por ciento a 40 por ciento). En el voto negro, el porcentaje de apoyo a Biden ha bajado desde octubre del 46 al 38 por ciento, frente al 24 por ciento a favor de Trump.