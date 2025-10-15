UDI amenaza con acusación constitucional si ministro Pardow continúa en el cargo

Parlamentarios de la bancada de la UDI anunciaron que presentarán una acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardow, tras conocerse el error metodológico que provocó una sobrevaloración en los cobros de la electricidad.

Los diputados responsabilizan al secretario de Estado como el principal responsable político del cálculo erróneo, el cual influyó en el aumento de las cuentas de la luz y en un alza del IPC.

“Estamos el día de hoy anunciando una acusación constitucional en contra del ministro de Energía por la grave negligencia respecto a la fórmula de cálculo de la tarifa eléctrica”, declaró el diputado Juan Antonio Coloma.

El parlamentario agregó que “el aumento significó cerca del 9% en algunas regiones y un alza de cerca del 0,3% del IPC a nivel país, afectando las cuentas de los sectores más vulnerables, las tasas de los créditos hipotecarios y el costo de la vida, todo por un acto de negligencia del Ministerio de Energía.”

Coloma advirtió que si el Presidente remueve al ministro o éste presenta su renuncia dentro de las próximas 24 o 48 horas, la acusación será reevaluada.

Desde el oficialismo también existe molestia por la gestión del Gobierno, especialmente por la actuación del ministro Pardow en esta situación.

JARA: LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA DISEÑÓ UNA FÓRMULA CON ERROR DESDE 2017

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se refirió al tema en la red social X, señalando que el error se originó en 2017, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

“La Comisión Nacional de Energía diseñó hace años una fórmula con error metodológico desde 2017, es inaceptable. Esa falla se suma al proceso de descongelamiento de tarifas que ha hecho subir las cuentas de la luz más de un 70% en los últimos meses, afectando fuertemente a las familias chilenas. No es tolerable que un error técnico se prolongue por tanto tiempo”, escribió Jara.

En esa línea, la abanderada sostuvo que “es necesario que se devuelva a las personas por los cobros en exceso y que se asuman las responsabilidades que correspondan.”