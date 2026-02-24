UDI anuncia comisión investigadora por cable submarino: “Hay una red de omisiones y contradicciones”

El futuro jefe de la Bancada de la UDI, Jorge Alessandri, junto con la diputada Marlene Pérez, anunciaron que el próximo 11 de marzo, una vez iniciado el nuevo período legislativo, solicitarán la creación de una comisión investigadora a raíz de la polémica que rodea al proyecto de cable submarino entre Chile y China.

La iniciativa derivó en sanciones de EEUU a tres funcionarios del Gobierno, a quienes decidió retirarles las visas: el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz: el subsecretario de la Subtel, Claudio Araya, y a su jefe de gabinete, Guillermo Peterson.

La semana pasada el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció dicha medida en contra de los tres funcionarios de Gobierno, tras acusar que “dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional”.

“Aquí ha habido una mentira tras otra”

Este martes, el diario El Mercurio dio a conocer que el pasado 27 de enero el ministro de Transportes firmó un decreto proveniente de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), que otorgaba una concesión a la empresa CMI Chile SPA -filial de China Mobile- para “instalar, operar y explotar una red de transmisión por cable de fibra óptica submarino” de 19.873 kilómetros, que “interconecta China con Chile, entre las ciudades de Hong Kong y Concón”.

Aunque el decreto fue anulado dos días después, los diputados Jorge Alessandri y Marlene Pérez cuestionaron que el Gobierno no haya transparentado dicho antecedente desde un inicio, asegurando que “aquí ha habido una mentira tras otra por parte de las actuales autoridades”, agregando que “primero negaron cualquier tipo de autorización, pero resulta que ahora nos enteramos de que sí hubo un decreto firmado y que sólo se anuló por razones de forma”.

“Cada día que transcurre surge un nuevo antecedente que contradice aún más lo que ha señalado el Gobierno sobre este caso, lo que demuestra que no sólo no han dicho toda la verdad, sino que además existiría una red de omisiones y contradicciones por parte de algunas autoridades. Hoy todo indica que aquí hubo una serie de decisiones que se intentaron mantener en absoluta completa reserva y que sólo salieron a la luz pública a partir de las sanciones anunciadas por Estados Unidos. Por lo tanto, como Bancada UDI hemos resuelto impulsar una comisión investigadora a contar del 11 de marzo, porque cuando se trata de proyectos sobre infraestructura crítica y de eventuales nexos económicos con una potencia extranjera, el país merece que se transparente todos los antecedentes”, manifestaron.

Justamente, Alessandri y Pérez aseguraron que la comisión también servirá para abordar los posibles nexos económicos que mantendría el Partido Comunista (PC) con China, no sólo por la militancia del actual subsecretario y de su jefe de gabinete, sino que también por otros casos, como el de la diputada Karol Cariola, quien es investigada por su eventual participación en los delitos de tráfico de influencia y cohecho, a raíz de las gestiones e influencias que habría realizado en beneficio de empresarios chinos.

“Cuando existen antecedentes previos que dan cuenta de un posible nexo económico entre el PC y China, y luego surgen casos como el de este proyecto, donde las dos autoridades más involucradas son militantes comunistas, se vuelve indispensable transparentar todos los hechos, porque al menos las explicaciones que ha dado el Gobierno han sido a medias”, insistieron los parlamentarios.