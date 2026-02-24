Ministra Lobos y concesión de cable submarino: Muñoz decidió revisar antecedentes tras reunión con embajador de EEUU

La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, salió a explicar y aclarar que se debió a aspectos técnicos la decisión de su par de Transportes, Juan Carlos Muñoz, de aprobar la concesión del cable submarino óptico a una empresa china (que generó la sanción de Estados Unidos) y anularla dos días después.



Según dijo Lobos, en conversación con Radio Pauta, Muñoz “tuvo una audiencia con el embajador de Estados Unidos quien levantó algunas preocupaciones y a raíz de eso el ministro decidió hacer una revisión más exhaustiva respecto de los antecedentes”.



Añadió que “esta es una decisión que tiene que tomarse en su mérito con todos los antecedentes sobre la mesa”, a la vez que apuntó que también se ha planteado el tema de los ciberataques por lo que se han trasladado los antecedentes a la agencia de ciberseguridad.



“Acá lo importante es que tomemos las decisiones de manera soberana en el marco del procedimiento que está establecido para estos efectos”, expresó.



Lobos manifestó que “lo que no nos parece aceptable es que se quiera interferir. Nosotros somos abiertos a tener todos los antecedentes sobre la mesa y ponderar como digo, en su mérito de acuerdo con los procedimientos, pero lo que no puede ser es que ex ante se tomen represalia tratando de influenciar una decisión de un país”.

“Nosotros seguimos en la evaluación del proyecto”

La ministra comentó que “nosotros seguimos en la evaluación del proyecto, esto tiene varias etapas, estamos analizando esto en su mérito y lo que corresponde es que eso sea” y agregó que “un país soberano digamos no puede dejarse amenazar”.

