UDI respalda a vocera y acusa “falta de unidad” en el oficialismo

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, recibió un respaldo explícito de la bancada de diputados de la UDI. Esto por las críticas surgidas desde Renovación Nacional por el episodio del “Estado en quiebra” y la compleja agenda de su ministerio.



En una declaración pública, los parlamentarios señalaron: “Manifestamos nuestro absoluto respaldo a la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini. frente a las críticas que ha recibido por parte de algunos dirigentes de Renovación Nacional y la preocupante ausencia de apoyo desde el Partido Republicano”.



El texto advierte que la situación refleja una falta de cohesión interna. “Este escenario no sólo resulta injustificado, sino que da cuenta de una falta de sentido de unidad que nuestro sector no puede permitirse”.



La bancada defendió la gestión de Sedini en un contexto difícil. “La ministra Sedini ha estado cumpliendo su labor en un contexto complejo, con avances que son evidentes. Siempre perfectibles por parte de todas las autoridades de gobierno”.



“Sin embargo, cuando desde el propio sector se opta por la crítica pública o el silencio, lo único que se logra es debilitar al Ejecutivo. Y facilitar el trabajo de una oposición que ha demostrado no tener límites en sus ataques. Incluso recurriendo a cuestionamientos absurdos como el caso de la primera dama”, agregó el texto.



En el mismo tono, los diputados indicaron. “Nadie va a defender gestiones deficientes, pero este no es el caso. Por el contrario, lo que estamos haciendo es entregar municiones innecesarias para que se intente erosionar al Gobierno del Presidente Kast, afectando su capacidad de conducción y dañando la confianza ciudadana”.



Finalmente, remarcaron la necesidad de responsabilidad en las diferencias internas. “Somos partidarios de la crítica constructiva, pero esta debe ejercerse con responsabilidad. Fundamentos y, sobre todo, en los espacios adecuados.

Exponer públicamente las diferencias internas sólo contribuye a profundizar divisiones y a debilitar un proyecto político que requiere cohesión para enfrentar los desafíos del país, especialmente dado el actual escenario que vivimos”.



“Criticar con el ánimo de figurar o guardar silencio para evitar costos personales puede ser fácil, pero no es lo que Chile necesita ni lo que esperan quienes confiaron en nosotros”, finaliza la declaración.