Un trabajador herido dejó inflamación de gasoducto en Magallanes: Suspendieron clases en la zona

La emergencia se registró en un gasoducto de ENAP, y obligó a suspender las clases en Punta Arenas y Puerto Natales. El incidente ya se encuentra bajo control, con el fuego extinguido.

Leonardo Medina
La mañana de este viernes se registró una emergencia en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, luego de la inflamación de un gasoducto de 18 pulgadas a la salida de la Planta Posesión, perteneciente a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

Dicha entidad indicó que la situación ya se encuentra bajo control. A la vez, se registró un trabajador lesionado, y la emergencia obligó a suspender las clases en Punta Arenas y Puerto Natales.

La Seremi de Energía de la región se pronunció en un comunicado, detallando que “durante labores operacionales de mantención en un ducto de transporte de gas de la empresa ENAP, se registró una contingencia que obligó a activar protocolos de seguridad y a realizar ajustes preventivos en la operación del sistema”. 

“Con el objetivo principal de resguardar el abastecimiento de gas para consumo residencial, se han adoptado medidas de gestión del sistema que incluyen reducciones temporales en consumos industriales y el uso de combustibles alternativos en parte de la generación eléctrica regional, con el fin de asegurar la continuidad del suministro para los hogares”, añadieron. 

Respecto al trabajador herido, indicaron que “se reporta una persona con una lesión leve fuera de peligro, la cual fue trasladada oportunamente a un centro asistencial para su evaluación y atención médica”.

“El foco de las acciones actuales está puesto en proteger el suministro residencial y restablecer condiciones operacionales normales con los máximos estándares de seguridad en el menor tiempo posible”, remarcaron, junto con mencionar que están en coordinación con las empresas e instituciones involucradas, y también con el Comité Operativo respectivo.

Emergencia fue controlada

Según consignó Emol, la empresa comunicó que el incidente está bajo control y con el fuego extinguido, por lo que en las próximas horas se aplicarán los procesos pertinentes para la fase de normalización.

Source Texto: La Nación/CHV Noticias
Leonardo Medina

Leonardo Medina
