Una persona lesionada deja caída de grúa sobre bote en muelle de Asimar en Quintero

Una persona resultó lesionada tras la caída de una grúa sobre un bote en el muelle de Asimar, en Quintero, Región de Valparaíso.

De acuerdo con Radio Bíobío, el accidente se produjo durante una maniobra de izaje que involucraba tanto a la maquinaria como a la embarcación mencionada.

La Armada informó que, por circunstancias que aún son materia de investigación, se ocasionaron daños materiales en los equipos implicados.

El rescate de la persona afectada fue llevado a cabo por personal médico, en coordinación con voluntarios de Bomberos y funcionarios de la Capitanía de Puerto de Quintero.

Posteriormente, el herido fue estabilizado y trasladado a un centro asistencial, encontrándose fuera de riesgo vital.

En paralelo, la autoridad marítima inició las primeras diligencias para determinar responsabilidades y esclarecer las causas del accidente.