Usuarios reportan caída masiva de WhatsApp Web

Según lo informado por diferentes internautas, el problema se presenta al momento de utilizar esta herramienta en la plataforma web, donde no se deja acceder a los usuarios.

Leonardo Medina
Durante la tarde de este miércoles, diferentes usuarios reportaron en redes sociales una caída masiva de WhatsApp Web. 

Según lo informado por los internautas en X, los inconvenientes se presenta al momento de utilizar esta herramienta en la plataforma web, pero no se registraron problema en el uso de la app descargada en el computador o desde el celular.

A la vez, se indicó que cuando intentan acceder, el logo de WhatsApp se mantiene en carga, sin dejar ingresar a los usuarios y con el mensaje “cifrado de extremo a extremo”

De acuerdo al sitio DownDetector, las fallas comenzaron a reportarse luego de las 15:00 horas de este miércoles

Sin embargo, según consignó Radio Biobío, en las últimas 24 horas ya habían iniciado pequeñas intermitencias.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Leonardo Medina
