Vallejo desestimó ultimátum dado a Tohá para expulsión de inmigrantes

La vocera de La Moneda sostuvo que “no podemos exigirle a otro que haga todo lo que no fuimos capaces de hacer, y eso es lo que está haciendo un partido que fue de gobierno en el período anterior, que no fue capaz de expulsar a todas las personas que había que expulsar administrativamente, hoy exija en un mes expulsar 10 veces de lo que pudieron ellos. Se requieren muchos recursos y una capacidad logística que en un mes no se puede desarrollar”.