Vallejo evita comentar declaraciones previas de Boric sobre caso Chuñil y causa ambiental

La ministra no se refirió directamente a los dichos del Presidente, quien en diciembre de 2024 vinculó la desaparición de la ambientalista con una causa medioambiental, y dijo que lo importante es que se sepa la verdad.

Leonardo Medina
Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno, se abstuvo de comentar directamente las declaraciones previas del presidente Gabriel Boric sobre el caso de la desaparición de Julia Chuñil, y se centró en el avance de la investigación y en la importancia de hallar la verdad.

Consultada por la prensa, la secretaria de Estado calificó la situación como “gravísima”, aunque recalcó que el foco del Ejecutivo está puesto en el avance de la investigación.

“Que la justicia siga haciendo su trabajo, que el Ministerio Público siga haciendo su trabajo”, afirmó Vallejo.

“Lo más importante es que se sepa la verdad, como dijimos, que se encuentre a Julia Chuñil”, subrayó, evitando abordar las declaraciones previas del Mandatario.

Consultada sobre si se arrepiente de haber vinculado el caso a una causa ambientalista, la vocera aclaró que “yo nunca he vinculado el caso”.

Ante la insistencia de los periodistas respecto a que sí lo hizo el presidente Boric, Vallejo sostuvo que “siempre hemos dicho que la justicia tiene que hacer lo suyo y que es importante, para conocer la verdad y lo que movió, obviamente, su desaparición y, obviamente, también su muerte”.

Requerida, también, por los periodistas, la ministra guardó silencio respecto a si el Ejecutivo se hará parte del proceso judicial con alguna acción legal.

En diciembre de 2024, el presidente Gabriel Boric se refirió públicamente a la desaparición de Julia Chuñil durante la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

“Solo el año pasado, 2023, cerca de 190 defensores ambientales fueron asesinados en el mundo, en su gran mayoría latinoamericanos. Y quiero aquí aprovechar la instancia para expresar mi preocupación y la ocupación también del Estado por la desaparición de Julia Chuñil Catricura, defensora ambiental de su comunidad”, señaló Boric en esa oportunidad.

El caso dio un vuelco esta semana, luego de la detención de los hijos de la mujer, quienes fueron imputados por su presunta responsabilidad en el crimen, el que, según los antecedentes preliminares,  se habría originado tras una discusión producto de un robo, descartándose hasta ahora una motivación vinculada a su labor ambiental.

Tribunal decretó prisión preventiva para uno de los hijos de Julia Chuñil por parricidio
Source Texto: Aton/La Nación
