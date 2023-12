Vallejo evita profundizar sobre la detención de indultado Luis Castillo

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que no harán desde La Moneda una reflexión sobre el caso de Luis Castillo, el indultado por el Presidente y que fue detenido por su presunta participación en un secuestro en Copiapó– por ser aún un hecho “hipotético”, refiriéndose a la sospecha de que se trate de un secuestro.

“Es un presunto secuestro”, afirmó.



Consultada por una autocrítica por parte del Ejecutivo, al haber indultado al joven con alto compromiso delictual, indicó que “no podemos hacer política ficción, esto está en investigación”.



“Esta es una investigación reservada, secreta, porque hay razones para que la Fiscalía lo determine así. No confirma absolutamente nada porque todo está en el marco de lo presunto”, afirmó.



“Presunto es hipotético, presunto es teórico, presunto es algo que es un supuesto”, insistió, apuntando a que, en el caso de configurarse el delito de secuestro “nosotros como Gobierno aplicaríamos querella sea quien sea la persona involucrada”.



Respecto a la idoneidad del indulto, en caso de que se compruebe el delito de secuestro, Vallejo replicó que “sobre eso nos hemos referido en varias oportunidades, yo creo que no hay nada más que agregar sobre esta larga discusión que hemos tenido hace meses. Lo que yo quiero decir es que no podemos hacer política ficción, esto está en investigación”, dijo.