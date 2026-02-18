Home Nacional "vallejo por posible acusación constitucional contra grau: “..."

Vallejo por posible Acusación Constitucional contra Grau: “Aquí hubo una gestión responsable”

Las bancadas de diputados de la UDI, RN, Republicanos y Demócratas han anunciado que se encuentran evaluando una Acusación Constitucional contra el jefe de la billetera fiscal por el déficit fiscal del 3,6% del Ejecutivo.

Patricia Schüller Gamboa
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a una posible Acusación Constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

“Esta sería la décima acusación constitucional que presentaría la oposición si es que se materializa. Hasta el momento conocemos que hay una evaluación, pero nuevamente, lo que siempre decimos para todos estos anuncios de acusaciones constitucionales que hemos tenido, hay que conocerla”, señaló Vallejo.

La secretaria de Estado dijo que los parlamentarios “están dentro del marco de sus facultades y atribuciones constitucionales presentar acusaciones de este tipo, pero otra cosa es que tenga mérito”.

En ese sentido, sostuvo que el problema está en “los ingresos esperados; da cuenta de que la mejor tarea que se puede poner a disposición es ver cómo hacemos que los grandes contribuyentes o las empresas que no están pagando su impuesto, en función de lo que se espera, que paguen”.

“Habría que estudiar si es necesario o no, al final, disminuir los impuestos a las grandes empresas o ver, reforzar la legislación para que las grandes empresas realmente paguen lo que el país requiere para poder seguir creciendo”, subrayó.

Recalcó que “este Gobierno va a dejar uno de los crecimientos de deuda más bajos de los últimos casi 20 años. Eso tiene un efecto concreto para el futuro gobierno que es positivo, que le estamos ahorrando alrededor de mil millones de dólares anuales en pago de intereses de deuda”.

La ministra destacó que “tenemos una deuda acumulada por debajo del promedio de la OCDE, de los países desarrollados” y manifestó que “aquí hubo una gestión responsable”.

