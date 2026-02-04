Vallejo solicita respeto a militantes comunistas por dichos contra el Presidente

Las críticas de dirigentes comunistas al Presidente Gabriel Boric por su postura frente a Cuba generaron respuesta desde el Gobierno.



La vocera, Camila Vallejo, llamó a la prudencia y al respeto, luego de que en el programa de streaming “Barba Roja” el exdiputado Hugo Gutiérrez y el dirigente Juan Andrés Lagos reprocharan al Mandatario por calificar al régimen cubano como dictadura y a Fidel Castro como dictador.



Consultada en Radio Infinita, Vallejo reconoció la complejidad de referirse a dichos provenientes de militantes de su propio partido: “Es complejo referirme a esto cuando se trata, obviamente, de un militante del Partido Comunista y que no se lea como una disputa interna”.



La ministra defendió la coherencia de Boric en política internacional: “El Presidente de la República ha tenido críticas de lado y lado por defender sus principios en materia internacional.



Ha sido capaz de catalogar con su mirada los distintos regímenes políticos de países de América Latina o el mundo, y también de condenar muy fuertemente la violación al derecho internacional”.



“Lo que pasó con Venezuela, por ejemplo, da cuenta de ello: criticar el régimen de Maduro no implica no ser capaz de condenar la agresión militar que hizo Estados Unidos contra Venezuela y que tuvo como principal propósito hacerse del petróleo venezolano”, añadió.



Vallejo subrayó que la línea del Mandatario ha sido consistente: “Eso ha generado, obviamente, críticas de lado y lado, pero el Presidente ha sido de una línea, y ha sido coherente en eso. Es importante entender que la capacidad de ser críticos sobre otros procesos políticos en el mundo no es contradictoria con defender siempre el derecho internacional”.



La vocera se refirió a los insultos dirigidos a Boric: “En esto siempre hay que ser respetuosos del Presidente de la República. Independientemente de las diferencias, los insultos, las descalificaciones, las caricaturas, no van al caso, no contribuyen, y yo creo que hablan más de las personas que las emiten que del que recibe el ataque”.

“¿Con quién se quiere congraciar este fulano?”

El exdiputado Hugo Gutiérrez cuestionó directamente al Jefe de Estado: “Boric tiene que hacerse cargo de lo que pase con el pueblo cubano”, y preguntó: “¿Con quién se quiere congraciar este fulano?”. Además, lo calificó de “cobarde” por intentar “congeniar con el amo (EEUU). Es decir, es una conducta servil. Eso es vergonzoso”.



Por su parte, Juan Andrés Lagos advirtió: “Si alguien piensa que, por estar del lado del imperio, se va a salvar de esta lógica, sea quien sea, está recontra equivocado. Mira Dinamarca, pues. No es chacota, estamos hablando en serio”.