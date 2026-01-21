Valparaíso: Padres quedan en prisión preventiva por encerrar y abusar de sus nueve hijos

Un grave caso de vulneración de derechos de la infancia quedó al descubierto en la Región de Valparaíso, luego de que este miércoles un tribunal decretara la medida cautelar de prisión preventiva contra un padre y una madre de nueve hijos, imputados por la Fiscalía por mantener a los menores en condiciones de cautiverio y aislamiento absoluto.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, la familia funcionaba bajo una “dinámica de secta”, contexto en el cual los niños y niñas no tenían acceso a escolarización formal y se encontraban completamente incomunicados de su entorno social y del mundo exterior, recogió Radio Cooperativa.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía imputó a los acusados una serie de delitos, principalmente vinculados a agresiones sexuales y a un patrón sostenido de maltrato físico y psicológico.

El fiscal de Valparaíso, Álvaro Mansilla, detalló que “el padre fue formalizado como autor de delitos de abuso sexual reiterado respecto de cinco de sus hijas, delito de maltrato habitual respecto de sus nueve hijos, delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y abuso sexual sin contacto”.

Respecto de la madre, el persecutor indicó que también fue imputada por su participación directa y por omisión en los hechos, precisando que “fue formalizada por delitos de abuso sexual respecto de cinco de sus hijas en calidad de cómplice. También como autora de delito de maltrato habitual respecto de sus nueve hijos y abuso sexual sin contacto”.