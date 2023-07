Van Klaveren a Milei: “Pedimos que restrinja su campaña a Argentina”

Tras el consejo de gabinete de este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se refirió a algunos dichos del precandidato presidencial vinculado al movimiento libertario; Javier Milei, quien se encuentra de visita en Chile.



“Entre izquierdosos se juntan, o sea entre empobrecedores se juntan, y así como esperamos sacar la plaga kirchnerista, en realidad toda la plaga socialista que azota a Argentina por más de cien años, espero que ustedes tengan la dicha y la altura como para poder sacarse también a este empobrecedor de Boric”, fueron las duras palabras con las que Milei calificó al Mandatario.



En respuesta, el canciller solicitó al candidato presidencial argentino que “restrinja su campaña a Argentina y no la extienda a Chile”.



“Le pedimos que restrinja su campaña a Argentina y no la extienda a Chile (…) además, que observe un respeto mínimo hacia nuestras autoridades y nuestras instituciones, comenzando por el presidente y la institucionalidad chilena”, respondió van Klaveren.



Durante la tarde de este jueves, el líder de La Libertad Avanza se reunió con el excandidato presidencial chileno, José Antonio Kast, y posteriormente se dirigió a Lo Barnechea para hablar sobre su visión de Argentina en un evento organizado por la Red Cultural bajo el nombre de “La lucha por la libertad, Latinoamérica y el mundo”.



“Si Argentina puede volver a abrazar las ideas de la libertad y despertar, veremos que seremos nuevamente el orgullo del continente para salir de una vez por todas de esta trampa inmunda que es el socialismo”, expresó Milei durante su presentación.



A pesar de sus críticas constantes a “los políticos”, el economista no ocultó sus aspiraciones presidenciales y enfocó su narrativa en la reducción del Estado y la disminución de impuestos.