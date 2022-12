Vecinos del Parque de Los Reyes piden agilizar el cierre perimetral del lugar

Vecinos del Parque Los Reyes, en la comuna de Santiago, pidieron agilizar los trabajos de cierre perimetral, como medida de seguridad para evitar hechos de violencia en su interior.



La alcaldesa Irací Hassler informó en abril pasado de un plan de recuperación y reactivación del parque, comenzando con una licitación que se realizaría en mayo o junio para iniciar los trabajos de cierre del lugar durante el segundo semestre.



A tres semanas de que se termine este año, la Municipalidad de Santiago informó que las labores recién comenzarán a realizarse desde el próximo 19 de diciembre.



La situación preocupa a los habitantes de los alrededores del parque, especialmente por los hechos que se producen los fines de semana y por las noches frente al Galpón de Antigüedades, en la calle Brasil.



Además, los vecinos han denunciado que se siguen escuchando balaceras y peleas en la zona, donde llegan vendedores ambulantes desde muy temprano para ganar puesto.



Una de las vecinas, Miriam Fuentes, relató a El Mercurio que “el domingo no se puede venir acá a dar una vuelta. Porque hay demasiada delincuencia y mucha gente que no tiene cuidado con el parque y lo destrozan; entonces, a una le da inseguridad salir”.



Señaló que, si se cierra el perímetro del parque, “sería más restringida la entrada y la gente sería más cuidadosa. La gente mala, cuando ve seguridad, se aleja; esa masividad llega cuando no hay cuidado de nada (…). Dijeron que iba a ser el segundo semestre y hasta ahora sigue todo igual, no he visto ningún cambio y no se ve ningún trabajo”.



Otra residente de los alrededores, Mabel Flores señaló que el cierre “nos ayudaría mucho, porque están robando demasiado, hay mucho comercio ilegal, mucha basura, después los niños se cortan los pies con los vidrios, los perros se ahogan con la basura... Ahora el comercio y las cocinas se instalan en Balmaceda con Brasil, hacen la comida allá y la vienen a ofrecer, pasa la gente gritando y después la traen y queda todo tirado aquí. Entonces, es exactamente lo mismo, solo que ya no se cocina acá”.



Añadió que “los baños químicos los desechan en la laguna y en la bajada del parque. Si vienes un domingo por la noche vas a ver mucha basura y desecho de los baños. El olor es espantoso”.



Otra situación que preocupa es el aumento de personas en situación de calle y de individuos consumiendo bebidas alcohólicas en el sector. Muchas de estas personas se bañan en la laguna y tienden sus ropas en las barandas.



“Hay gente en situación de calle que se viene a bañar a la laguna. Andan inspectores dando vuelta, viendo si está limpio y ordenado, pero no pasa mucho (…). Nosotros lo dejamos no más, porque si les decimos algo se vienen contra nosotros”, relató un trabajador del parque.



Destacó que “el lunes tenemos hasta pega, queda todo el parque cochino el domingo y el lunes tenemos que limpiar todo. Llega mucho comerciante ambulante y el parque queda con aceite… Este lunes encontramos una cantidad gigante de sandwiches botados, ropa de gente que viene a vender y la deja”.