El cielo se prepara para ofrecer, como cada año, el espectáculo astronómico más deslumbrante de la época estival. Las perseidas, conocidas como las lágrimas de San Lorenzo, alcanzarán su máximo esplendor durante la cálida noche del 12 de agosto. En ese momento, millones de partículas de polvo y gas atravesarán el firmamento a 60 kilómetros por segundo.